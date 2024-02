Des dommages causés par des substances explosives à Saint-Nicolas

La police de Lévis enquête sur une explosion qui aurait causé des dommages à la façade d’une résidence du chemin Aubin, dans le secteur Saint-Nicolas, à Lévis.

C’est le résident lui-même qui a contacté les services d’urgence vers 8 h mardi matin après avoir constaté les dégâts. Il avait passé la fin de semaine à l’extérieur, précise Jean-Sébastien Levan, porte-parole de la police de Lévis.

Il s’est avéré que les dommages avaient été causés par une substance explosive.

Les artificiers et un maître-chien de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place pour soutenir l’équipe de l’identité judiciaire du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).

Le SPVL refuse de faire un lien avec la crise qui sévit dans le milieu du crime organisé dans la région de Québec. Toutes les pistes sont envisagées, on ne fait aucun lien au moment où on se parle. On est au début de l’enquête , souligne M. Levan.

Personne n’a été blessé et les dommages sont matériels et mineurs.