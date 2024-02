Des avocats en immigration constatent que de nouveaux arrivants se heurtent parfois à des embûches administratives. Sur la Côte-Nord, c’est le cas d’une étudiante du Cégep de Sept-Îles, originaire de Tunisie, qui tente d'être réunie avec son fils.

Hend Adhoum, qui est originaire de Tunisie, lance un cri du cœur.

Cette étudiante au Cégep de Sept-Îles et réceptionniste d'hôtel n’arrive pas à faire venir son fils auprès d’elle au Québec. J’adore l'éducation ici, et je voudrais aussi que mon fils, il vive ça , déplore-t-elle.

Depuis son arrivée au Canada, il y a deux ans, elle vit loin de son fils âgé de 7 ans. L'enfant demeure avec sa grand-mère, en Tunisie.

Quand j'étais en Tunisie, j'entendais toujours que jamais le Canada ne séparerait un enfant de sa mère

L'étudiante a obtenu un Certificat d’acceptation du Québec pour ses études, mais elle ne parvient pas à obtenir un document semblable pour son fils.

Un acte de renonciation de la garde de l’enfant par le père a été signé en Tunisie.

Ouvrir en mode plein écran Hend Adhoum avec son fils en Tunisie. Photo : Hend Adhoum

Malgré ce document, les demandes pour obtenir un Certificat d'acceptation pour l’enfant ont été refusées, car le père de celui-ci n'aurait plus de papiers d’identité. Mon fils est une victime entre deux pays, entre deux gouvernements, parce que la Tunisie ne veut pas trouver une solution, et le Canada ne veut pas faire plus d’effort pour que mon fils vienne avec moi.

Publicité

Un papier manque au dossier

Trois avocats spécialisés en immigration que nous avons consultés estiment que l’absence d’une pièce d’identité du père empêche Québec d’accepter la demande de certificat.

Deux d’entre eux proposent de soumettre à nouveau la demande avec les empreintes digitales du père. Le Code civil du Québec prévoit qu’un document pour identifier une personne peut comporter une signature ou une marque qui lui est personnelle, explique l’avocat associé au cabinet McCarthy Tétrault et chef national de la pratique en droit de l'immigration, Stéphane Duval.

Par courriel, le ministère de l'Immigration du Québec ne commente pas ce cas particulier, mais indique qu'il exige une Déclaration de consentement du parent non accompagnant dans ce type de situation.

Hend Adhoum réfléchit à l’idée de quitter le Canada si elle n’arrive pas à ce que son fils la rejoigne dans la région. Je suis employée à l’hôtel, je travaille aussi, je suis à temps plein au Cégep. Je n’ai jamais raté aucun cours, je suis parmi les meilleures. Mais, je vois que de l’autre côté, je ne peux rien faire pour mon fils.

En 2023, près de 40 000 dossiers de regroupement familial étaient en attente au Québec. Le gouvernement du Québec a fixé un seuil maximal à environ 10 400 admissions.

Avec les informations de Michéle Bouchard et Charles-Etienne Drouin