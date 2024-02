Requête en inhabilité contre l’avocat de Caroline Dion : la décision du juge en délibéré

La requête en inhabilité à siéger à l'encontre de l'avocat qui représente l'ex-greffière de la Ville de Saguenay a été débattue mardi matin au Tribunal administratif du travail.

Caroline Dion a été officiellement destituée en avril 2023 par la Ville de Saguenay au terme d’une enquête administrative de quatre mois. Elle conteste son congédiement devant le Tribunal administratif du travail ( TAT ).

L'avocat de la Ville de Saguenay demande à ce que son vis-à-vis qui défend Caroline Dion, René Delorme, soit écarté des procédures parce qu'il a eu une discussion avec l'ancienne mairesse Josée Néron en dehors des audiences au Tribunal administratif.

L'ancienne greffière Caroline Dion était présente lors de cette conférence à trois. Durant sa plaidoirie, Félix-Antoine Michaud, a affirmé que les deux avocats auraient dû savoir qu'ils contrevenaient à l'article 120 du Code d'éthique et de déontologie des avocats en agissant ainsi.

L'avocat de la Ville soutient également que cela aurait incité une ex-élue, Josée Néron, à transgresser le code d'éthique des élus municipaux de Saguenay.

L'avocat qui représente Me Delorme, David Lacoursière, a pour sa part affirmé que les arguments présentés dans la requête ne sont pas suffisants pour rencontrer le fardeau de la preuve.

Il a, en outre, fait valoir que Josée Néron n'était plus mairesse au moment de la suspension de Mme Dion et qu'elle n'est pas au cœur du litige qui a mené au congédiement de cette dernière.

Le juge administratif Dominic Fiset a mis sa décision en délibéré et que celle-ci serait formulée par écrit.

Si la requête est rejetée, le tribunal pourra fixer une prochaine date d'audience et Me Delorme pourra continuer à représenter l'ex-greffière de la Ville de Saguenay. Si elle est acceptée, Me Dion devra se trouver un autre avocat.