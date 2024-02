Les libéraux conservent le statut d’opposition officielle à l’Î.-P.-É

La présidente de l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard, Darlene Compton, a tranché mardi : le Parti libéral va conserver son rôle d’opposition officielle.

Elle devait prendre une décision avant la reprise des travaux à l'Assemblée puisque les libéraux et les verts avaient le même nombre de députés, soit trois chacun, depuis l'élection d'un nouveau député vert, Matthew MacFarlane, lors d'une élection partielle au début du mois de février.

Jusqu'à maintenant et depuis les dernières élections générales d'avril dernier, les libéraux détenaient le statut d’opposition officielle.

La décision qu'ils ont prise aujourd'hui est une décision que nous attendions évidemment avec impatience.

Ouvrir en mode plein écran Le chef des libéraux, Hal Perry, se réjouit de la décision de la présidence de la chambre. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Pour le parti Vert, ce choix est une déception. Selon Karla Bernard, cheffe des verts, son parti méritait d'obtenir ce statut car il avait obtenu 5 % de votes en plus lors des élections générales.

Le statut d'opposition officielle leur aurait notamment permis d'obtenir plus de poids à l'Assemblée et de temps de parole ainsi qu'une enveloppe de 27 000 dollars supplémentaires.

Ouvrir en mode plein écran La députée verte, Karla Bernard, se dit déçue de la décision prise par la présidence de la chambre au sujet du statu d'opposition officielle. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le choix de la continuité

La présidente de la Chambre a justifié sa décision en évoquant une logique de continuité. Des décisions similaires ont déjà été prises au Nouveau-Brunswick, en Alberta et à la Chambre de communes du Canada.

Selon ces décisions, le parti ayant obtenu le statut d’opposition officielle en premier avait gardé ce rôle.

Puisque le caucus libéral n'est pas le plus petit à l'Assemblée, et qu’il n’a pas été remplacé par un caucus qui a un plus grand nombre de sièges, le Parti libéral demeure l'opposition officielle, et le Parti vert reste le troisième parti , a souligné la députée Darlene Compton dans son discours qui a ouvert les travaux à l’Assemblée législative, mardi.

Ouvrir en mode plein écran La député progressiste-conservatrice, Darlene Compton est devenue la présidente de la chambre lors de la session législative d'automne 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Bataille pour le temps de parole

La députée Darlene Compton a souligné dans son discours que les verts ont demandé la même durée de temps de parole à la chambre que les libéraux.

Le Parti vert a toujours soutenu que les deux partis devraient être traités de façon équitable. Selon la présidente, une entente doit encore être trouvé à ce sujet.

Les leaders des partis à l’assemblée, soit les députés Peter-Bevan Baker (vert), Gordon McNeilly (libéral) et Matthew MacKay (progressiste-conservateur) devront déterminer la façon dont le temps de parole sera distribué.

J'ai hâte de voir comment les Prince-Édouardiens vont réagir à ça et à leur explication, si le temps de parole reste le même , a ajouté la cheffe du Parti vert, Karla Bernard.

Selon elle, aucun recours ne serait à la disposition de son parti, si les leaders ne parviennent à une entente.