La policière Stéphanie Dorval déboutée en Cour d’appel

La policière de Val-d’Or Stéphanie Dorval a échoué dans sa tentative de faire casser le verdict de culpabilité pour voies de faits prononcé à son endroit en 2022.

L’agente de la Sûreté du Québec avait été condamnée pour avoir arraché le cellulaire des mains d’un homme qui filmait une arrestation musclée survenue à Val-d’Or en 2019. Elle avait obtenu une absolution inconditionnelle.

À l’issue du procès, la juge Anne-Marie Jacques, de la Cour du Québec, avait rejeté les prétentions de la policière, qui avait témoigné que l’homme affichait un comportement menaçant lors de l’intervention. Stéphanie Dorval estimait avoir utilisé la force nécessaire dans les circonstances.

Dans son jugement rendu le 23 février, la Cour d’appel du Québec confirme que la juge Jacques a eu raison de conclure que Stéphanie Dorval n’était pas protégée par l’article 25 du Code criminel lors de son intervention. Cet article prévoit qu’un agent de la paix peut utiliser la force nécessaire s’il s’appuie sur des motifs raisonnables.

Le rejet par la juge de cette défense est solidement ancré dans la preuve et à l’abri de toute intervention. Et au bout du compte, la déclaration de culpabilité ne participe pas du verdict déraisonnable , écrit la Cour d’appel.

Défense rejetée

Les trois juges rejettent aussi les arguments des avocats de Stéphanie Dorval, qui allèguent que la juge Jacques aurait tout de même dû acquitter la policière en appliquant la maxime De minimis non curat lex.

Cette défense est fondée sur le principe voulant que la loi ne s’occupe pas des choses sans importance. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences d’une condamnation criminelle aux personnes ayant commis un acte à ce point insignifiant et anodin, et ce, malgré la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction.

Dans le dossier de Stéphanie Dorval, la Cour d’appel donne raison à la juge Jacques, qui a écarté cette défense.