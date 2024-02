Des groupes de cyberviolence qui cible les enfants préoccupent les autorités

En Alberta, la police de Lethbridge a procédé à l’arrestation d’un adolescent de 14 ans pour avoir entre autres fabriqué et distribué de la pornographie juvénile, ainsi que pour avoir fabriqué des explosifs.

Le mineur en question était en lien avec des groupes extrémistes en ligne connus des autorités.

À la fin du mois de janvier, le Service de police de Lethbridge a reçu des renseignements concernant un profil en ligne qui participaient à divers groupes de discussion violents.

Les groupes ciblent principalement les mineurs entre 8 ans à 17 ans et les incitent à s'automutiler, à commettre des actes de violence et à distribuer du matériel d'exploitation sexuelle d'enfants.

Ils utilisent diverses plateformes de messageries pour entrer en contact avec les jeunes, spécifient les autorités.

Les forces policières canadiennes et américaines ont d’ailleurs récemment alerté la population de groupes violents en ligne qui contraignent les jeunes à publier des actes d'automutilation, des suicides et du matériel d'exploitation sexuelle d'enfants.

Ces groupes, qui utilisent de nombreux noms, notamment 676, 764, CVLT, Court, Kaskar, Harm Nation, Leak Society et H3l, ont recours aux menaces, à la manipulation et au chantage pour contrôler leurs victimes, prévient la police de Lethbridge, dans un communiqué.

Un avertissement du Federal Bureau of Investigation ( FBI) précise que les groupes continuent d'évoluer et de former des sous-groupes utilisant des noms différents.

L’adolescent de Lethbridge s'était enraciné dans des idéologies extrémistes propagées par ces cybergroupes, selon la police.

L'activité en ligne du jeune comprenait des messages en lien avec des incidents violents, des armes, des actes d'automutilation et du matériel de pornographie juvénile, spécifie le service de police de Lethbridge.

À surveiller pour les parents

Les Équipes d'intervention des forces de l'ordre de l'Alberta ( ALERT ) donnent certains conseils afin que les parents et tuteurs sensibilisent les jeunes à l'utilisation de plateformes en ligne de manière saine et sécuritaire.

Tout d’abord, les agents d’ALERT invitent les parents à se tenir au courant des activités en ligne de leurs enfants et de s’informer sur les plateformes en ligne qui existent.

De plus, et c'est peut-être le plus important, il faut cultiver une relation de confiance et être une ressource si/quand un enfant rencontre des problèmes en ligne, souligne ALERT.

Certains drapeaux rouges à surveiller : Changements soudains de comportement

Changements de l'apparence, en particulier une négligence de l'apparence

Changements d'habitudes alimentaires ou de sommeil

Abandon d'activités, isolement et repli sur soi

Présence de cicatrices physiques, souvent en forme de motifs

Coupures, égratignures, ecchymoses, morsures, brûlures ou autres blessures récentes

Port de manches longues par temps chaud

Menaces de suicide, évocations régulières de la mort et du fait de ne plus vouloir exister

Finalement, les parents et tuteurs devraient être prudents quand vient le temps de partager du contenu en ligne concernant leurs enfants mineurs.

ALERT est un organisme à but non lucratif créé par le gouvernement de l’Alberta en 2006. Les équipes travaillent en partenariat avec les municipalités, les provinces, le fédéral et les autorités à l’international afin d'enquêter sur le crime organisé et démanteler les groupes présents dans les petites communautés albertaines comme dans les grandes villes.