Le Nunavut propose un budget déficitaire de 21 millions de dollars

Le ministre des Finances du Nunavut, Lorne Kusugak, a présenté lundi le budget territorial de fonctionnement et d’entretien pour la prochaine année. Ce budget, qu’il juge « comfortable », met notamment l’accent sur les Services à la famille et le logement. Il anticipe un déficit de 21 millions de dollars sur des dépenses totales d’environ 2,5 milliards de dollars.

Nous poursuivons ce que nous avons entamé , a déclaré Lorne Kusugak en conférence de presse, avant de présenter le budget en Chambre.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Finances du Nunavut, Lorne Kusugak, répond à des questions des journalistes sur le nouveau budget de fonctionnement et d'entretien, lors d'une conférence de presse, lundi. Photo : CBC / Carl-Éric Cardinal

Avant d’être adopté de façon définitive, le budget doit faire l'objet d'un débat des députés à l’Assemblée législative territoriale durant la session d’hiver, qui s’échelonne jusqu’au 14 mars.

Lorne Kusugak prévoit que le déficit sera de 21 millions de dollars si le gouvernement dépense la totalité des 100 millions de dollars alloués aux imprévus, soit le double des fonds de prévoyance prévus dans le budget de l'année 2023-2024.

Le ministre propose d’allouer près du quart du budget de 2024-2025 au ministère de la Santé, ce qui correspond à une hausse de plus de 40 millions de dollars par rapport à l’an dernier.

L’enveloppe budgétaire du ministère prévoit, entre autres, 6,6 millions de dollars pour faire fonctionner le centre de soins de longue durée de Rankin Inlet, une hausse de 15 millions pour les contrats des infirmières d'agence et 14 millions pour les services paramédicaux.

Tout comme l’an dernier, le ministère des Services communautaires et gouvernementaux, celui de l’Éducation et la Société d’habitation du Nunavut récoltent la plus grande part de financement après le ministère des Finances.

De nouveaux emplois au ministère des Services à la famille

L’une des priorités du gouvernement pour la prochaine année repose sur l’amélioration du système de protection de l’enfance et de la jeunesse, dont la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a dressé un bilan accablant dans un rapport paru en mai 2023.

Nous sommes profondément déterminés à apporter des changements , a assuré le ministre Lorne Kusugak en Chambre. Pour ce faire, il propose une augmentation budgétaire de 15,6 millions de dollars par rapport à l’an dernier au ministère des Services à la famille. Ce dernier disposerait ainsi d'un budget d'environ 195 millions de dollars.

Environ 3 millions de dollars serviraient à financer la création de 31 nouveaux postes. La porte-parole du ministère n’a toutefois pas voulu préciser la nature de ces postes avant que le budget ne soit adopté durant la session législative.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement propose d'accroître d'environ 15,6 millions de dollars l'enveloppe budgétaire du ministère des Services à la famille en 2024-2025. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Une somme d’un peu plus de 1 million de dollars servirait par ailleurs à élargir le Programme de travail social du Collège de l’Arctique.

Le gouvernement souhaite par ailleurs accroître de 7,5 millions de dollars le budget du ministère des Services à la famille consacré aux logements subventionnés.

Le logement, toujours en tête des priorités

Le logement demeure l’une des priorités phares du gouvernement pour la prochaine année, tout comme l’avait reflété le budget d’immobilisations présenté durant l’automne.

Parmi les investissements, il prévoit 7,7 millions de dollars aux administrations locales d’habitation pour répondre à la hausse des coûts de l’entretien des logements sociaux.

Dans le cadre d’Igluliuqatigiingniq, la Stratégie Nunavut 3000 visant à bâtir ensemble des logements, nous sommes en voie de construire 1000 nouveaux logements d’ici la fin 2025.

À travers sa stratégie Stratégie Nunavut 3000, le gouvernement s’est engagé à construire 3000 nouveaux logements à travers le Nunavut d’ici à 2030.

Ouvrir en mode plein écran La Socitété d’habitation du Nunavut et l’entreprise de construction NCC Development (NCCD) veulent construire 3000 nouveaux logements à travers le Nunavut d’ici à 2030. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

D’après le ministre, 541 nouveaux logements ont vu le jour depuis que la stratégie a été lancée, en octobre 2022. Il promet la construction de 200 logements supplémentaires d’ici la fin de 2024.

Autres investissements importants pour la prochaine année financière :

3,6 millions de dollars aux autorités municipales visant l’embauche de personnel supplémentaire pour la prestation des programmes et des services municipaux ;

3 millions de dollars pour améliorer la sécurité dans les centres de santé du territoire ;

2,2 millions de dollars pour lutter contre l’insécurité alimentaire ;

1,9 million de dollars pour augmenter le soutien aux refuges pour sans-abri ;

1,4 million de dollars pour l’embauche d’agentes et agents supplémentaires à la Gendarmerie royale du Canada.

Le territoire anticipe également des revenus de près de 3 milliards de dollars, dont environ les trois quarts, soit environ 2,4 milliards de dollars, seront issus de transferts fédéraux.

En date du 31 décembre 2023, la dette totale du territoire atteignait 375 millions de dollars, découlant notamment des contrats de location-acquisitions, des projets d’infrastructures de la Société d’énergie Qulliq et de l’aéroport d’Iqaluit.

Avec des informations d’Emma Tranter