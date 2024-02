Pierre Curzi présidera le jury du Festival Cinéma du monde de Sherbrooke

Signe que le Festival Cinéma du monde de Sherbrooke approche à grands pas : les membres des jurys de la compétition internationale et régionale ont été dévoilés mardi matin. Du nombre, on retrouve le comédien Pierre Curzy qui assurera la présidence de la compétition internationale.

Celui qu'on a pu voir dans un grand nombre de films comme Les Plouffe, Maria Chapdelaine, Le déclin de l'Empire américain ou Les invasions barbares, demeure en Estrie depuis deux ans. C'est sans hésitation qu'il a accepté de se joindre au jury.

Outre M. Curzi, l'ex-journaliste à La Tribune, Sonia Bolduc, un producteur de cinéma, Samuel Gagnon, et la psychologue et chroniqueuse au Devoir, Nathalie Plaat complète le jury.

Il sera aussi possible pour un membre du public de se joindre au grand jury. Un appel de candidatures est d'ailleurs en cours. Pour tenter sa chance, il suffit de se rendre sur le site du Festival, d'ici le 12 mars, pour s'inscrire.

Publicité

Il y aura également une compétition régionale. De ce côté, c'est Oana Suteu Khintirian, une cinéaste spécialisée dans les documentaires et des films sur la danse, qui en assume la présidence. Cette année, six réalisateurs d'ici seront en compétition pour recevoir le Prix Pierre-Javaux du Meilleur court-métrage de l'Estrie.

La cinéaste Khintirian sera entourée de Myriam Leblond, qui évolue depuis plus d'une vingtaine d'années dans le milieu de la production télévisuelle et cinématographique et d'Alexis Thibault, le directeur de l'organisme BistroBrain.

La programmation complète de l'événement sera dévoilée le 18 mars prochain. Le Festival du cinéma du monde va se dérouler du 9 au 14 avril.

Avec les informations de Christine Bureau