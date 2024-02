La machine gouvernementale semble donner du fil à retordre à Geneviève Guilbault dans son désir de créer une agence des transports au Québec. Radio-Canada a appris que le Conseil du Trésor résiste à certaines demandes de la ministre, qui veut voir des projets de transport collectif se réaliser plus vite et à moindre coût.

Les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît, des fois, de l'extérieur , admettait la ministre des Transports et de la Mobilité durable, le 30 janvier dernier, pour expliquer le fait que son projet de loi attendu dès l’automne 2023 n’était pas encore prêt.

Selon nos informations, le nœud du problème se situe au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Geneviève Guilbault voudrait que la future agence des transports, indépendante de son ministère (MTMD), soit exemptée de respecter la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique.

Or, cette idée semble difficile à faire accepter par le SCT , qui est largement impliqué dans le cheminement des projets d'infrastructure au Québec, de l’avant-projet jusqu’à la réalisation complète, tel que le prévoit la Directive.

Publicité

Non seulement le SCT joue-t-il un rôle crucial pour déterminer les enveloppes d’investissement, mais il donne aussi son avis aux ministres concernés lorsque vient le temps d’approuver le dossier d’opportunité et le dossier d’affaires d’un projet d’infrastructure.

Le SCT perdrait donc un contrôle non négligeable dans la gestion des projets d’infrastructure en transport collectif si la future agence des transports n’était pas tenue de respecter la Directive. Il perdrait aussi le contrôle sur le coût des projets.

Le cabinet de Geneviève Guilbault n’a pas voulu répondre à nos questions à ce sujet, mis à part pour dire que le projet de loi créant l’agence des transports sera déposé quand il sera prêt . Le plus tôt, le mieux , a toutefois ajouté Maxime Roy, le directeur des communications de la ministre.

Au moment d’écrire ces lignes, le service des relations médias du SCT n’avait toujours pas répondu aux questions de Radio-Canada.

Ça ne sert à rien

La résistance rencontrée par Geneviève Guilbault n’est toutefois pas inédite. Le SCT avait aussi réagi fortement, en 2013, lorsque le gouvernement de Pauline Marois avait déposé le projet de loi 68, qui n’a jamais été adopté, mais qui avait des objectifs semblables à ceux du gouvernement actuel.

Comme une éventuelle agence des transports serait indépendante du ministère, ses employés pourraient possiblement échapper à la Loi sur la fonction publique et ainsi obtenir des conditions de travail distinctes et plus attrayantes, un autre aspect qui a le potentiel d’irriter le SCT .

Il y a donc là beaucoup de drapeaux rouges, selon Fanny Tremblay-Racicot, professeure en administration municipale et régionale à l’École nationale d'administration publique (ENAP). Ça ne sert à rien d'avoir une agence si elle n'a pas les coudées franches , laisse-t-elle tomber.

Ouvrir en mode plein écran Fanny Tremblay-Racicot, professeure en administration municipale et régionale à l'ENAP. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La professeure Tremblay-Racicot affirme que les projets majeurs d’infrastructure ont aujourd’hui intérêt à être réalisés en mode collaboratif , c’est-à-dire que le client, le concepteur et l’entrepreneur travaillent conjointement dès le départ et se partagent les risques liés au projet.

Or, le mode collaboratif n’est pas vraiment compatible avec les différentes étapes que doivent respecter les projets majeurs d'infrastructure au Québec, en vertu de la Directive.

Si l'agence est soumise à la Directive et ne peut pas réaliser des projets en mode collaboratif, le bien-fondé de créer une agence est vraiment remis en question.

L'objectif premier de l'agence, c'est de contrôler les coûts, d'avoir une expertise publique et de réaliser rapidement les projets. Je vois mal comment une agence qui ne peut pas réaliser des projets en mode collaboratif en 2024 [...] pourrait atteindre la cible et avoir une certaine plus-value , tranche Mme Tremblay-Racicot.

Publicité

Le modèle bulldozer

L’idée d’exempter une éventuelle agence des transports de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique ne fait toutefois pas l’unanimité.

Maude Brunet, professeure au département de management à HEC Montréal, croit qu’il serait dramatique que les projets de transport collectif au Québec ne soient pas soumis à un cadre de gouvernance strict.

Elle cite en exemple le REM , qui a été réalisé à toute vitesse et à un coût jugé satisfaisant par CDPQ Infra, mais qui fait l’objet de nombreuses critiques depuis son lancement.

Ç'a été le modèle bulldozer. [...] On aurait un meilleur projet qui serait plus utilisé si on avait fait les choses autrement.

Ouvrir en mode plein écran Maude Brunet, professeure agrégée au département de management à HEC Montréal. (Photo d'archives) Photo : Capture d'écran / Zoom

C'était aussi très opaque. [...] On n'avait pas accès à certaines informations critiques et essentielles. On avait un modèle financier derrière ce cadre de gouvernance , ajoute Mme Brunet.

Plutôt que de vouloir contourner la Directive, le gouvernement aurait peut-être intérêt à la réviser pour l’alléger , voire l’épurer , suggère la professeure.

On peut essayer de tenter de réduire un peu le cadre de gouvernance pour en faire quelque chose de plus efficient, mais à la base, ça prend cet encadrement , maintient-elle.

À son avis, l’idée même de créer une agence n’a pas vraiment été réfléchie sous toutes ses facettes. Les nouvelles structures peuvent facilement démobiliser les ressources humaines, paralyser l’administration et même provoquer des crises, suggère Mme Brunet.

Pourquoi est-ce que le ministère n'est pas capable d'assumer ces fonctions-là? Ça fait plusieurs années qu'on se pose les questions. À mon sens, ce n'est pas en mettant en place une nouvelle structure qu'on va trouver du jour au lendemain des réponses.