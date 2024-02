Une conseillère municipale de Winnipeg réclame le nettoyage fréquent des parcs

La conseillère municipale Cindy Gilroy demande à la Ville de Winnipeg de prioriser le nettoyage des parcs. Selon elle, des objets dangereux sont souvent trouvés à ces endroits.

D’après Mme Gilroy qui représente la circonscription de Daniel McIntyre, un quartier du centre-ville, il est de plus en plus fréquent de trouver des aiguilles, des couteaux et même des machettes dans les parcs du secteur.

La conseillère municipale Cindy McIntyre espère que des mesures seront mises en place pour le nettoyage des parcs d'ici les prochains mois. Photo : Radio-Canada

C'est une préoccupation majeure pour les garderies des environs qui fréquentent le parc, en particulier celles autour de Central Park , soutient-elle.

Elle explique que c’est à la suite de discussions qu'elle a eues avec des responsables de garderies du quartier qu’elle a tenu à présenter sa motion à la Ville.

Selon Cindy Gilroy, plusieurs garderies au centre-ville n’ont pas accès à un terrain et sont contraintes d'utiliser les parcs publics.

À mesure que ces problèmes se multiplient, cela pourrait conduire à des situations encore plus dangereuses pour les enfants.

Si cette motion est adoptée, les parcs jugés prioritaires seront systématiquement nettoyés le matin.

Je veux que ce soit une priorité et qu’il n’y ait pas besoin de faire un signalement à la Ville pour que quelqu’un vienne inspecter ces parcs pour vérifier s'il y a des couteaux et des aiguilles qui pourraient traîner , insiste Cindy Gilroy. Cela éviterait d’avoir à appeler le 311. C’est une mesure plus proactive.

La motion mentionne la possibilité pour la Ville de Winnipeg de faire appel à des organisations communautaires pour effectuer les nettoyages. La province pourrait également compenser une partie des coûts liés au service, estime Mme Gilroy.

La conseillère municipale espère que le service sera mis en place d’ici le printemps ou l’été prochain.

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour faire une différence, surtout en ce qui concerne les terrains de jeux et les parcs », croit Tom Ethans, directeur de Take Pride Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Le directeur de Take Pride Winnipeg, Tom Ethans, soutient la motion déposée par Cindy Gilroy. L’organisation qu’il représente travaille à promouvoir la responsabilité citoyenne en matière de propreté et de gestion des déchets.

D’après lui, les aiguilles et les objets dangereux se retrouvent de manière généralisée dans les parcs de Winnipeg.

C’est un problème auquel il faut s’attaquer, dit-il. Les gens doivent être plus responsables et veiller à ce que les espaces publics, en particulier les parcs pour enfants, soient sûrs.

Tom Ethans estime qu’au-delà des aiguilles et des armes tranchantes, la présence d’autres déchets comme des mégots de cigarette, les sacs en plastique, les canettes ou encore le verre cassé est problématique dans les lieux publics.

Ces objets, particulièrement les aiguilles, doivent toutefois être ramassés avec précaution et placés dans des contenants appropriés, d’après lui.

Il est vraiment important que les gens ne tentent pas de ramasser [les aiguilles] par eux-mêmes , avertit-il.

Avec les informations d'Anne-Louise Michel