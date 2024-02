Les Remparts sont à risque de manquer les séries pour la première fois

Jamais les Remparts n’ont manqué les séries de la LHJMQ depuis leur renaissance en 1997. Une séquence qui sert de motivation aux joueurs actuels alors que l’équipe se retrouve à égalité au 16e et dernier rang du circuit donnant accès à la grande valse du printemps.

En pleine reconstruction cette saison, les diables rouges ont expédié leurs meilleurs joueurs sous d’autres cieux durant le temps des Fêtes. Une décision logique, mais qui ne facilite pas les choses alors que l’équipe se retrouve nez à nez avec les Sea Dogs de Saint-Jean avec onze matchs à jouer au calendrier régulier.

L’an dernier, on était la meilleure équipe de l’histoire des Remparts. Moi, ça ne me tente pas de faire aussi partie de la moins bonne , admet l’attaquant de 20 ans Daniel Agostino, l’un des rares vétérans de la conquête du printemps dernier qui est toujours avec l’équipe.

Lui qui en est à sa dernière saison dans la LHJMQ , Agostino ne manque pas de rappeler à ses jeunes coéquipiers que l’organisation n’a jamais manqué les séries en 26 saisons avant celle-ci. Je l’utilise comme motivation. J’en parle aux gars à chaque match. , lance-t-il.

Un match à la fois

Combien de matchs les Remparts devront-ils remporter (19 vict.-34 déf.-4 déf. en prol.) pour devancer les Sea Dogs (17-32-8)? Rare vétéran acquis par les Remparts à la date limite des transactions, Julien Béland préfère ne pas s’avancer.

De retour à Québec pour terminer sa carrière junior dans sa ville natale, Julien Béland compte déjà 10 buts en 19 matchs avec les Remparts.

Il y a une certaine urgence, mais on ne se met pas de pression avec ça. On essaie de jouer de la bonne façon et de se concentrer sur ce qu’on peut contrôler , explique l’attaquant de 20 ans.

Quant à l'entraîneur-chef Éric Veilleux, il se contente de rappeler que son équipe sait depuis longtemps que chaque victoire peut faire la différence dans une participation, ou non, aux éliminatoires. Je ne pense plus qu’on a besoin d’en parler. On y va un match à la fois depuis Noël et je pense que ça va être comme ça jusqu’à la fin.

En contrôle de leur destinée

Veilleux n’accorde pas particulièrement d’importance au fait que les Remparts n’aient jamais manqué les séries. C’est des affaires pour vous autres , a-t-il dit aux journalistes qui lui en parlaient après l'entraînement, mardi matin.

Ce qui ne l’empêche pas de croire en ses joueurs alors que s’entame le dernier droit de la saison. C’est entre nos mains , affirme l'entraîneur-chef malgré un calendrier difficile dans les prochaines semaines incluant deux matchs contre la meilleure équipe du circuit, le Drakkar de Baie-Comeau.

Il ne faut pas regarder contre qui on joue et se dire que ça ne marchera pas. [...] C’est nous qui allons décider où on veut être à la fin de la saison.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin