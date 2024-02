Le patinage artistique dans la peau : trois adolescentes se démarquent par leur talent

Depuis 1977, le club de patinage artistique de Notre-Dame-de-Lourdes permet aux habitants du village de découvrir ce sport. Parmi les membres du club se trouvent trois jeunes patineuses, Sophie Cenerini, Katie Lesage et Capucine Mazoyer qui se démarquent par leur talent, et leur passion.

Je patine parce que je me sens libre quand je mets mes patins , raconte Sophie Cenerini. Tous mes soucis, ils disparaissent et je peux juste aller sur la glace et ne pas m'inquiéter.

L'adolescente a commencé le patinage artistique en suivant des modèles au sein de sa famille.

Ma mère a fait du patinage artistique et mes deux sœurs l’ont fait aussi. Je suis la plus jeune de la famille alors c'était quelque chose que j'ai commencé pour suivre mes sœurs , explique-t-elle.

Le Club de Patinage artistique de Notre-Dame existe depuis la création de la patinoire en 1977. Le club offre à ses 27 membres des cours de différents niveaux. Photo : Radio-Canada / Natalia Weichsel

Depuis quelques années, Sophie Cenerini est assistante de programme pour Patinage Canada. Elle aide les plus jeunes pendant leurs entraînements et anime les circuits d’agilité, d’équilibre et de contrôle.

Chaque année, les enfants reviennent et tu vois leur progression , explique-t-elle. Je me sens importante.

Lutter pour la visibilité

Le patinage artistique est cependant loin d'être aussi populaire que le hockey à Notre-Dame-de-Lourdes.

Tout le monde autour de moi joue au hockey et plusieurs de mes amies jouent à ce sport aussi , raconte Sophie Cenerini.

L'adolescente souhaite rendre le patinage artistique plus populaire.

Cette année, on n’avait pas assez de personnes pour former une équipe de patinage synchronisé. On essaie d’avoir encore plus l'attention sur le patinage artistique et surtout le synchro , dit-elle.

Il manque une seule personne pour former une équipe complète de huit patineurs.

Peut-être qu'on pourrait avoir une équipe l'année prochaine , affirme Sophie Cenerini avec espoir.

Katie Lesage pratique le patinage artistique depuis l'âge de deux ans. Photo : Radio-Canada / Natalia Weichsel

Katie Lesage est également d'avis que le patinage artistique mérite d'être mieux reconnu.

Selon elle, en raison de la forte présence du hockey à Notre-Dame-de-Lourdes, le patinage artistique a du mal à se frayer un chemin dans le cœur des habitants de la communauté.

Certaines personnes disent que le patinage ce n’est pas vraiment un sport parce qu’on ne fait pas des buts dans un filet , dit-elle. Je suis complètement en désaccord avec eux, mais je les ignore à cause que moi je pense que c'est un sport et je n’ai pas besoin que les autres personnes soient d'accord avec moi.

L’importance d’un duo

Pour Capucine Mazoyer, le patinage artistique est une façon de s'exprimer par le mouvement.

Capucine Mazoyer dit que ses coéquipières la poussent à travailler fort pour atteindre ses objectifs en patinage artistique. Photo : Radio-Canada / Natalia Weichsel

C’est la liberté de ton corps et de tout ce que tu as envie de dire , dit-elle, en expliquant que le patinage artistique requiert beaucoup de coordination et de techniques avancées. Tu dois être synchronisé avec la musique et si tu tombes, il faut toujours se relever.

Capucine Mazoyer explique que l'une de ses plus grandes inspirations sur la glace est sa meilleure amie.

C'est vraiment une passion que Katie Lesage m'a transmise , raconte-t-elle. Ensemble, on pourrait faire tellement de trucs. Je nous vois dans des compétitions dans un futur très lointain, en train de gagner tous les podiums et toutes les médailles, dit-elle.

Katie Lesage affirme, pour sa part, que la possibilité de patiner et de s'entraîner avec Capucine lui permet de se sentir soutenue sur la glace.

Quand je patine avec ma meilleure amie, c’est comme si j’ai un double de moi.