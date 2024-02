Le releveur des Blue Jays de Toronto Erik Swanson sera absent de l'équipe pour une durée indéterminée après que son fils de quatre ans a été heurté par une voiture et hospitalisé dimanche en Floride, où se trouve l'équipe.

Le gérant de l'équipe, John Schneider, a diffusé une déclaration mardi avant le match préparatoire de l'équipe contre les Tigers de Detroit.

Le fils d'Erik Swanson, Toby, a été heurté par une voiture dimanche et a été transporté par hélicoptère à l'hôpital voisin , a déclaré M. Schneider.

Grâce au travail incroyable des premiers intervenants de Clearwater, Toby est sur la voie de la guérison et est entouré de sa famille. Erik sera absent de l'équipe pendant un certain temps, la famille passe en premier , poursuit le communiqué.

Notre amour, notre soutien et nos prières accompagnent Erik, [sa femme] Madison, Toby et toute la famille Swanson. Par respect pour Erik et sa famille, nous ne ferons aucun autre commentaire à ce sujet.