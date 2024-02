Les employés de Planchers Mercier sont en grève

Les 69 syndiqués de l’entreprise Planchers Mercier de Drummondville sont grève générale illimitée depuis lundi après-midi.

Les travailleurs de l’usine de la rue Rocheleau, affiliés à la FTQ , ont refusé la dernière proposition patronale visant à renouveler leur convention collective dans une proportion de 97 %. Celle-ci est échue depuis novembre dernier.

Les travailleurs ont, du coup, décidé de se doter d'un mandat de grève qui survient après cinq séances de négociation qu’ils qualifient d’infructueuses.

Le syndicat réclame une bonification des horaires de travail et des avantages sociaux, mais aussi, une augmentation salariale.

Selon la FTQ , ces employés, qui sont payés entre 22 et 24 $ de l’heure, ont obtenu des augmentations de 3,10 $ de l'heure entre 2008 et 2018. Ce qui est clairement insuffisant dans le contexte économique actuel , selon le président du syndicat local, Richard Chauvette.

De son côté, la directrice des ressources humaines chez Planchers Mercier, Geneviève Mailhot, assure que l'entreprise souhaite en venir à une entente négociée dans les meilleurs délais. On cherche le meilleur pour les deux parties. Oui, on veut satisfaire nos employés, mais on veut aussi respecter la capacité de payer de Planchers Mercier.

Nous avons toujours été ouverts au dialogue et à la négociation, et nous continuerons à travailler en ce sens pour résoudre les problématiques soulevées par nos employés et arriver à un accord , ajoute-t-elle dans un communiqué.