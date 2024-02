Difficile d’appeler le 911 à Saint-Elzéar avec un cellulaire

L'absence d'un réseau cellulaire fiable à Saint-Elzéar continue de susciter l'inquiétude. Lundi, la mairesse a elle-même dû appeler le 911 pour une urgence, mais la piètre qualité du signal cellulaire a retardé l'envoi des ambulances.

Vers 11 h, lundi avant-midi, une dame a perdu connaissance dans le local du Club de 50 ans et plus, situé dans le bâtiment de l’hôtel de ville de Saint-Elzéar.

La mairesse Paquerette Poirier, qui passait près de la salle à ce moment-là, fut chargée d’appeler les secours.

En raison de la piètre qualité du signal cellulaire, Mme Poirier peine à se faire entendre par la répartitrice du 911. La conversation est laborieuse. Elle me disait : "Ça coupe, ça coupe, je ne vous entends pas." , raconte Mme Poirier. Il a fallu que je répète plusieurs fois et que je me déplace dans l'hôtel de ville pour capter le réseau."

Paquerette Poirier estime avoir perdu deux longues minutes avant que la répartitrice puisse comprendre l’adresse où envoyer les ambulanciers.

Ouvrir en mode plein écran Depuis son élection, Paquerette Poirier, a fait du dossier de la couverture cellulaire on cheval de bataille, arguant qu'il s'agit d'une question de sécurité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La répartitrice me demandait d’être proche de la dame pour que je puisse voir son état et qu’on commence des manœuvres, mais j’avais peur de laisser le coin d’où je lui parlais, parce que j’avais peur de perdre la ligne , explique la mairesse. J’étais vraiment stressée.

Heureusement, la dame a repris conscience avant l'arrivée des secours, mais dans un cas plus grave, ces secondes perdues auraient pu s'avérer mortelles, selon la mairesse.

Tout le monde m’en parle encore ce matin, ça insécurise notre monde.

Pas un cas isolé

Ce n’est pas la première fois que Paquerette Poirier peine à joindre les secours efficacement, faute de réseau cellulaire dans sa municipalité.

Ça m’est arrivé, avec mon conjoint, en 2020 et j’ai dû rappeler deux fois la centrale 911 parce que le cellulaire avait coupé , déplore-t-elle.

Cet hiver, elle raconte aussi que plusieurs personnes ayant été témoins de l'embardée d’un véhicule dans le fossé n’ont pas pu appeler immédiatement les secours. Il y a quelqu’un qui est parti sur le dessus de la côte pour appeler l’ambulance , indique la mairesse de Saint-Elzéar.

Ouvrir en mode plein écran Katrine Normandeau, première répondante et pompière de Saint-Elzéar, affirme que l'absence de réseau cellulaire nuit souvent à la rapidité d'intervention des secours à Saint-Elzéar. Photo : Janot Lévesque

Une des premières répondantes et membre de la brigade de pompiers de Saint-Elzéar, Katrine Normandeau, raconte également un cas vécu il y a quelques années.

Publicité

C’est déjà arrivé, une fois, que l’adresse qui nous avait été donnée par la centrale du 911 ne correspondait pas sur le terrain, on essayait de rappeler la centrale, mais on n’a jamais été capable de les rappeler parce qu’on n’avait pas de réseau , explique Mme Normandeau.

La première répondante, dont la mission est d’intervenir avant l’arrivée des ambulanciers, a donc dû rebrousser chemin vers le centre du village pour tenter de capter le réseau cellulaire.

Finalement, on a croisé les ambulanciers qui arrivaient, donc on a perdu du temps d’intervention où on aurait pu aider plus rapidement cette personne-là, se désole Katrine Normandeau.

Celle qui est également conseillère municipale souligne que les ambulances les plus proches sont postée à une vingtaine de minutes de route de Saint-Elzéar.

On a été chanceux jusqu’à maintenant, cet appel-là s’est bien fini heureusement, mais je me dis que si ça avait été un appel pour un arrêt cardiaque, la personne aurait pu avoir des séquelles.

Par ailleurs, en septembre 2022, une alerte a été envoyée partout en province pendant qu'un homme armé rôdait à Saint-Elzéar. Cependant, bon nombre de résidents de l'endroit n'ont jamais reçu cette alerte, faute de réception cellulaire.

Ouvrir en mode plein écran L'alerte envoyée par les autorités conseillait à la population de s’abriter à l’intérieur, de verrouiller les portes et de s’éloigner des fenêtres, mais plusieurs citoyens de Saint-Elzéar ne l'ont jamais reçue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La mairesse veut un suivi de Québec

Cet automne, le gouvernement indiquait être en voie d’achever la cartographie exhaustive des zones où la couverture cellulaire doit être améliorée au Québec.

Publicité

Par la suite, une stratégie de déploiement de nouvelles antennes cellulaires devait se mettre en branle

Paquerette Poirier dit avoir rencontré le premier ministre François Legault lors de sa dernière visite en Gaspésie en novembre. Selon elle, il s’est contenté de lui rappeler son engagement de compléter le déploiement de la couverture cellulaire partout en province avant la fin de son mandat en 2026.

J’aimerais qu’on me fasse un suivi des actions et qu’on me dise où on est rendu , demande Mme Poirier. C’est ce que je trouve déplorable. C’est bien beau me dire que ça avance, mais en vrai, on ne le voit pas.

J’aimerais qu’on soit au courant de ce qui se passe et qu’on ne soit pas juste des pions à attendre. Je veux qu’ils nous disent ce qu’ils sont en train de faire.

Mme Poirier souligne que ses concitoyens sont nombreux à lui poser des questions sur l’avancement du dossier. J’ai tellement hâte de couper un beau ruban devant une tour cellulaire, d’avoir une réalisation, de dire que c’est coché, c’est fait , affirme la mairesse.

Au moment de publier ses lignes, Radio-Canada était en attente d'une réponse de la députée caquiste de Bonaventure, Catherine Blouin, concernant l'avancement du dossier.