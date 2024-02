La propriétaire des Jardins de Gallix, Josée Picard, lance à nouveau un cri du cœur pour demander aux motoneigistes de ne pas circuler dans ses champs. Elle dénonce que des motoneiges ont circulé sur ses champs de fraises, de framboises, d'argousiers, de camerises et d'amélanchiers.

C'est loin d'être la première fois que des motoneiges circulent sur le terrain des Jardins de Gallix.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs traces de motoneige sont visibles sur le terrain des Jardins de Gallix lundi matin. Photo : Source : Facebook Les Jardins de Gallix Inc.

Josée Picard explique que lorsqu'une motoneige passe sur la neige, par-dessus les plants, ceux-ci vont geler ou se briser.. Ce qui amène une perte de revenus pour les Jardins de Gallix.

À votre dernier passage, sachez que vous avez brisé des plants dans chacune de mes cultures. Que dirais-tu si j’allais voir ton employeur et que je lui dise : coupe son salaire? , écrit-elle dans une publication Facebook.

La propriétaire demande aux adeptes de la motoneige qui souhaitent circuler sur son terrain de discuter avec elle au préalable. Si vous voulez passer sur mes terres, venez me voir et on pourra discuter. Sans discussion, aucun passage n’est autorisé. Aucun , peut-on lire.

La Fédération des Clubs des Motoneigistes du Québec (FCMQ) déplore ce genre de comportement et indique que de la sensibilisation est faite auprès de ses membres.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie