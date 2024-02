Les maisons québécoises gaspillent toujours trop d’énergie

Alors qu’Hydro-Québec rêve de doubler sa production d’ici 2050 pour faire face aux demandes énergétiques de la transition, une partie de la solution se trouve dans nos maisons et nos logements.

Les résidences du Québec consomment le tiers de l’électricité de la province et plus de la moitié de cette énergie est destinée au chauffage et à la climatisation. Le chauffage de l’eau s’ajoute à cela et représente 20 % de la consommation résidentielle.

Dans une étude produite (Nouvelle fenêtre) pour le compte de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), la firme Dunky estime que près de 15 TWh pourraient être épargnés par de simples travaux dans les résidences du Québec. C’est l’équivalent de la production de deux fois le complexe de la Romaine.

Le journaliste Maxime Corneau s’est intéressé au potentiel de l’efficacité énergétique pour le projet de décarbonation de la province.