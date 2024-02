Projet d’incinérateur à déchets dans le Pontiac : l’opposition s’organise

Des groupes de citoyens du Pontiac espèrent freiner le projet d’incinérateur à déchets de la préfète Jane Toller. Une pétition a été mise en ligne et une séance d’information publique est prévue le 2 mars prochain pour informer la population « des risques liés à cette technologie ».

L’événement aura lieu au Centre récréatif de Campbell’s Bay et les organisateurs prévoient des échanges avec des experts sur les effets néfastes des incinérateurs sur la santé humaine, l'environnement et l'économie .

Lors de la réunion du conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) du 21 février, le groupe Citoyens du Pontiac a demandé aux élus de mettre en veilleuse le projet de construction d'un incinérateur à déchets.

Les membres du groupe souhaitent que d'autres approches soient envisagées qu’ils estiment plus sécuritaires, plus économiques et plus créatrices d'emplois en matière de gestion des déchets. La MRC envoie en ce moment ses 5000 tonnes de matières résiduelles au dépotoir de Lachute, chaque année.

Une pétition a aussi été mise en ligne avec plus de 600 signataires contre le projet. La pétition du groupe Amis du Pontiac demande à la MRC de cesser immédiatement tout travail sur ce projet et de poursuivre des stratégies de gestion des matières résiduelles plus efficaces et efficientes .

Judy Spence, membre du groupe Citoyens du Pontiac, s’insurge que la préfète de la MRC suggère de permettre la circulation de centaines de camions remplis d’ordures ménagères, chaque semaine dans sa municipalité.

Ouvrir en mode plein écran Judy Spence, membre du groupe Citoyens du Pontiac Photo : Radio-Canada

Nous n’avons pas assez de déchets pour justifier les coûts pour une installation de la sorte.

La préfète de la MRC , Jane Toller, est en faveur de la construction d’une usine de valorisation énergétique de déchets aux abords de la rivière des Outaouais, près de Shawville. Elle s’inspire de celle construite à Clarington, dans le Comté de Durham, près de Toronto.

Ouvrir en mode plein écran L’incinérateur pourrait être construit sur ce terrain, près de l’entreprise Uteau situé près de Portage-du-Fort. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

L'incinérateur qu’elle souhaite pour sa communauté pourrait traiter 400 000 tonnes de déchets par an, soit trois fois plus que l’incinérateur de Clarington.

Le coût d’une telle usine est estimé à environ 500 millions de dollars. En août dernier, le Conseil des maires de la MRC a voté en faveur d’un contrat pour l’élaboration d’un plan d'affaires qui doit être présenté aux élus dans les prochaines semaines.

Une solution pour Ottawa?

La préfète propose la construction de cet incinérateur à déchets pour traiter les déchets des municipalités voisines, dont Ottawa qui étudie des options pour la gestion de ses matières résiduelles dans le futur.

Jane Toller ne s’en cache pas, pour un projet d’une telle envergure, elle aura besoin des matières résiduelles d’Ottawa, mais aussi de celles du comté de Renfrew et de Pembroke, de l’autre côté de la rivière des Outaouais. La Ville d’Ottawa à elle seule produit plus de 300 000 tonnes de déchets par an et son dépotoir du chemin Trail atteindra sa capacité maximale d’ici 2048.

Le directeur général des travaux publics de la Ville d’Ottawa, Alain Gonthier, confirme que ses équipes ont été approchées par Mme Toller et que ce scénario pourrait éventuellement être présenté, parmi d’autres, aux élus d’Ottawa pour une décision finale.

La MRC de Pontiac est parmi les plus dévitalisées du Québec, notamment depuis la fermeture d’usines forestières en 2008. La préfète y voit une occasion de relancer l’économie et de créer de l’emploi.

Cela permettrait de créer 800 emplois pour la construction de l'installation en plus de 50 autres de façon permanente.

Ouvrir en mode plein écran La préfète de la MRC de Ponctiac Jane Toller Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Selon la préfète, une usine de valorisation énergétique de déchets peut faire partie de la solution pour combattre les émissions de gaz à effets de serre. Elle soutient que le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, doit faire une visite prochainement dans le Pontiac pour être mis au fait du dossier. Le bureau du ministre a toutefois refusé de confirmer cette information.

Les environnementalistes doivent admettre qu'en regardant une nouvelle technologie qui peut prendre les déchets, les utiliser comme ressource et les transformer en énergie, c’est bien mieux que d’enfouir les matières dans le sol, dont on doit être responsable pour le reste de notre vie , avance Mme Toller.

Ouvrir en mode plein écran Selon la préfète Jane Toller, les chargements d’ordures en provenance d’Ottawa et du comté de Renfrew pourraient emprunter le pont du chemin Chenaux, près de Portage-du-Fort, pour traverser la rivière des Outaouais. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Elle préfère de loin un incinérateur à déchets plutôt qu’un dépotoir. Il faut gérer le site, sinon, il y a des incendies et des explosions à cause de l'accumulation de méthane, et c'est tout simplement irresponsable , croit la préfète.

Nous devons penser à la contamination non seulement de l'air, mais aussi du sol et de l'eau, car tous ces éléments peuvent être affectés par les dépotoirs , ajoute-t-elle.

Un modèle critiqué

Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) réfute le fait que les incinérateurs sont mieux pour l’environnement que les dépotoirs et croit même que l’incinération des matières résiduelles est une méthode à éviter.

Selon l’organisme, les incinérateurs émettent en moyenne autant de gaz à effet de serre que les centrales thermiques au mazout. L'incinération ne fait pas disparaître les déchets , soutient le directeur du FCQGED , Karel Ménard.

Ouvrir en mode plein écran Karel Ménard directeur du FCQGED devant un centre de tri dans la région de Montréal. Photo : Radio-Canada

C'est sûr qu'au niveau volumétrique, on a moins de résidus, mais on a quand même 30% des matières qui entrent dans les fours, dont on doit disposer par enfouissement.

M. Ménard explique qu’il reste des cendres, mais aussi des métaux qui ne sont pas désintégrés lors de l’incinération. Il y a aussi le fond du four dont on doit disposer et c'est extrêmement contaminé, parce que l'incinération crée des contaminants.

Ça crée des problèmes plutôt que de les résoudre , insiste-t-il. Il ajoute également : C'est très trompeur l'incinération, et ça peut paraître séduisant, [ mais les poubelles ] ne disparaissent pas, elles sont toujours là sous une différente forme gazeuse ou solide.

Selon lui, la solution réside dans la réduction des matières qui se retrouvent dans les sacs poubelle, en amont. M. Ménard est d’avis qu’il faudra la participation des gouvernements, des entreprises et de la population pour arriver à réduire les déchets de façon significative.