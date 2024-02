Les alliés de l'Ukraine, dont les États-Unis et le Canada, ont récemment imposé de nouvelles sanctions à la Russie, en représailles à son invasion de l'Ukraine. Mais les rondes de sanctions qui se sont succédé jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à plomber l'économie russe et n'ont pas eu d’effet concret sur le champ de bataille.

La dernière série de mesures punitives a été annoncée quelques jours seulement après la mort de l'opposant Alexeï Navalny, pour laquelle les dirigeants occidentaux tiennent le président russe, Vladimir Poutine, responsable.

Les sanctions précédentes visaient les institutions financières russes, les lucratives exportations de pétrole et de gaz, les membres du cercle rapproché du maître du Kremlin ainsi que les oligarques extrêmement riches qui le soutiennent.

Les sanctions successives n'ont cependant pas réussi à changer le cours du conflit et ne semblent pas davantage avoir affaibli la détermination de Vladimir Poutine.

Et elles n'ont certainement pas mis l'économie du pays à genoux, puisque les experts affirment que la Russie est non seulement parvenue à contourner les sanctions, mais qu'elle a pu renforcer son économie grâce aux dépenses nationales liées à la guerre.

Plusieurs d'entre nous découvrent à quel point il est difficile d'utiliser les sanctions dans le cadre d'un effort global pour arriver à nos fins stratégiques , a déclaré l'ancien commandant général de l'armée américaine en Europe Ben Hodges, dans une entrevue accordée au réseau CBC depuis Vilnius, en Lituanie.

Nous n'avons pas suffisamment resserré l'étau pour changer les comportements.

Moscou prêt à renoncer à la croissance économique

Vendredi dernier, le département américain du Trésor a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de plus de 500 entités et personnes associées à l'effort de guerre russe – notamment des entreprises de fabrication de matériel de défense, d'aérospatiale et de logistique – ainsi qu'à l'encontre de dirigeants de prison qui seraient liés à la mort d'Alexeï Navalny.

Le Canada a annoncé ses propres sanctions la semaine dernière, à l'encontre de 10 personnes et 153 entités, tout comme le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Les sanctions ont, dans une certaine mesure, provoqué un choc économique pour la Russie , a affirmé Rachel Ziemba, membre auxiliaire du Centre for New American Security, un groupe de réflexion qui étudie l'effet des sanctions financières, dans une entrevue depuis New York.

Le problème est que la Russie est tout à fait disposée à renoncer à une croissance économique à long terme.

En janvier, le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la hausse ses prévisions de croissance du PIB russe à 2,6 %, contre 1,1 % en octobre 2023, bien que l'économie du pays reste plus faible qu'avant la guerre et que le FMI prévoie un ralentissement de la croissance l'an prochain.

Selon Mme Ziemba, les mesures dévoilées la semaine dernière sont peut-être plus progressives que ce que les décideurs politiques tentent de faire croire, mais elles constituent une étape nécessaire pour tenter d'empêcher la Russie de contourner les mesures mises en œuvre antérieurement.

Les États-Unis et leurs alliés semblent également indiquer qu'ils commenceront à exercer une pression plus forte sur les pays et les entités étrangères qui aident la Russie à échapper aux sanctions et aux interdictions liées aux importations et aux exportations, indique le professeur associé à l'Université de Colombie-Britannique Florian Gassner.

Vendredi, les États-Unis ont sanctionné plusieurs entreprises et personnes qui fourniraient ou soutiendraient le complexe militaro-industriel de la Russie.

Une économie tournée vers le pétrole, le gaz... et la guerre

Ouvrir en mode plein écran L'an dernier, la Russie disait vendre de 45 % à 50 % de son pétrole à la Chine et 40 % à l'Inde. Photo : Getty Images / AFP / NATALIA KOLESNIKOVA

La Russie n'est pas entrée en guerre avec une dette intérieure ou extérieure importante, souligne Mme Ziemba, et le pays disposait de plus de 600 milliards de dollars américains en devises étrangères et en réserves d'or – dont environ la moitié a été gelée par l'Occident.

Bien que son trésor de guerre ait diminué alors que le conflit entre dans sa troisième année, les dépenses nationales de défense contribuent en fait à maintenir le pays à flot – et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le FMI a révisé ses prévisions économiques pour la Russie cette année.

Ils ont vraiment réorienté leur économie vers une économie de guerre. Même les constructeurs automobiles se sont mis à fabriquer des chars militaires.

Certains critiques estiment que les sanctions n'auront pas d'effet majeur tant que l'Occident ne s'attaquera pas plus durement à l'industrie pétrolière et gazière de la Russie.

Les pays du G7 et l'Union européenne ont mis en place un plafond de 60 $ US par baril de pétrole pour le brut russe en décembre 2022.

L'objectif était de réduire la capacité de la Russie à utiliser les revenus pétroliers pour financer la guerre sans faire grimper les prix mondiaux. Mais en réalité, le plafond n'est plus efficace , a déclaré à l'Associated Press Maria Snegovaya, chargée de recherche au Centre d'études stratégiques et internationales.

D'une manière ou d'une autre, ils devront finir par s'attaquer aux revenus pétroliers de la Russie et envisager un embargo sur le pétrole.

La Russie s'est tournée vers de nouveaux marchés pour son pétrole, soit en Asie et en Afrique, et a trouvé des moyens de contourner les sanctions pour continuer à générer des revenus. Lundi, le baril de brut russe s'échangeait bien au-dessus du plafond, à plus de 77 $ US.

Il sera intéressant de voir si les nouvelles sanctions américaines à l'encontre de la compagnie maritime russe Sovcomflot changeront quoi que ce soit, signale Mme Ziemba.

Sovcomflot, qui appartient à l'État, est très impliquée dans ce que l'on appelle la flotte fantôme de la Russie, constituée de centaines de navires dont les propriétaires restent dans l'ombre. Ce stratagème permet de faire circuler le pétrole russe sous le radar et d'effectuer des transferts d'un navire à l'autre dans les eaux internationales.

Les sanctions personnelles ne sont qu'un désagrément

Les pressions exercées sur les milliardaires russes par le gel et la saisie de leurs biens personnels – notamment leurs comptes bancaires, leurs hôtels particuliers, leurs avions privés et leurs yachts de luxe – ont eu peu d'effet sur le soutien des oligarques influents du pays à la guerre.

L'idée était que si l'on ciblait les gens qui ont un minimum de pouvoir dans la Fédération de Russie pour les rendre mécontents, ils pourraient alors être en mesure, sinon d'organiser une insurrection, du moins de faire bouger les choses au sein du gouvernement , explique le professeur Gassner.

Au lieu de cela, ajoute-t-il, cette situation s'est en fait avérée pour eux un simple désagrément, et peu de gens se sont réellement retournés contre Vladimir Poutine.

Par ailleurs, l'Associated Press a rapporté en décembre que seuls 5,4 millions des 58 milliards de dollars américains en avoirs gelés et saisis ont servi à soutenir l'Ukraine.

Les sanctions sur les biens personnels du président russe, dont la fortune s'élèverait à des dizaines de milliards de dollars, sont quant à elles futiles.

Ouvrir en mode plein écran En 2021, Alexeï Navalny avait diffusé sur YouTube une enquête sur l'immense et fastueuse propriété qu'aurait fait construire Vladimir Poutine sur les rives de la mer Noire au coût de 1,3 milliard de dollars américains (ou 1,6 milliard $ CA) grâce à un système de corruption élaboré impliquant les proches du président russe. Photo : Associated Press / YouTube/Navalny Life

Officiellement, Poutine ne possède rien , résume Florian Gassner, qui précise que les biens matériels du président russe se trouvent dans son pays, hors de portée internationale, et sont cachés derrière un réseau d'amis, de membres de sa famille et de sociétés-écrans.

L'Occident ne peut dire : "Nous allons cibler ces choses parce que nous pensons qu'elles appartiennent à Poutine, même si nous n'avons aucune preuve" , ajoute M. Gassner.

D'après un texte de Nick Logan, de CBC News