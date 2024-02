Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR) a inauguré une première salle d’inclusion au sein de ses écoles pour permettre des activités culturelles avec des élèves issus des Premières Nations, métis et inuit.

L’inauguration a eu lieu le 22 février dernier au gymnase de l’École secondaire catholique Nouveau-Regard à Cochrane. Le conseil scolaire note qu’il s’agit du territoire traditionnel des Anishinaabeg, plus particulièrement de la Première Nation crie de Taykwa Tagamou ainsi que du traité 9.

Cet espace favorise le bien-être ainsi qu’une affirmation des identités culturelles des élèves et des membres du personnel des écoles du CSCDGR . D’autres salles d’inclusion seront éventuellement intégrées à chacune des écoles secondaires du conseil , indique-t-on dans un communiqué de presse.

La responsable du dossier des Premières Nations, des Métis et des Inuit, Angèle Beaudry, souligne l’importance d’une telle initiative.

Ouvrir en mode plein écran Une élève du primaire participe à une cérémonie de purification autochtone dans la nouvelle salle d'inclusion de l'École secondaire catholique Nouveau-Regard. Photo : Avec la permission du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Je suis tout à fait convaincue que cette belle salle d’inclusion sera un soutien pour de nombreux élèves et membres du personnel , affirme-t-elle dans le communiqué.

On a cru bon de s'asseoir comme comité, puis de voir comment on pourrait améliorer nos environnements, a-t-elle ajouté en entrevue.

Le rêve est passé à la réalité.

Elle a aussi précisé que si on met l'emphase sur le rendement des élèves autochtones, c'est vraiment pour tous nos élèves.

Le directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier du CSCDGR , Jérémie Lepage, affirme que la sécurité et l’inclusion de chaque personne sont très importantes pour le conseil.