La Saskatchewan a réalisé un nombre record d’opérations chirurgicales

La Saskatchewan affirme avoir réalisé un nombre record d’opérations chirurgicales au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier, soit entre le 1er avril et le 31 décembre 2023.

Dans un communiqué de presse publié mardi, le gouvernement indique que 71 850 interventions chirurgicales ont été réalisées pendant cette période. Il s'agit d'une augmentation de 6000 interventions chirurgicales comparée à la même période en 2022.

La province note aussi qu'il vise à dépasser le chiffre record de plus de 90 000 interventions chirurgicales, enregistré lors du dernier exercice financier.

Le gouvernement ajoute qu'il veut faire en sorte que 90 % des opérations soient réalisées dans les dix mois et qu'aucun patient ne reste sur une liste d'attente pendant plus de 18 mois .

Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec nos organismes partenaires pour continuer à soutenir les professionnels de la santé dans l'amélioration de la qualité de vie des patients de notre province , note pour sa part dans le communiqué le ministre de la Santé, Everett Hindley.

De son côté, la directrice générale des services chirurgicaux provinciaux de la SHA, Cindy Graham souligne que l'Autorité et la province tentent de repenser les programmes et les processus afin de construire un modèle plus durable .

Il s'agit de s’assurer un accès rapide à un programme de chirurgie performant , déclare-t-elle dans le communiqué de la province.

En 2023-24, le gouvernement indique avoir investi près de 670 millions de dollars dans son programme chirurgical.

La province estime également qu'elle sera en mesure d'effectuer davantage d'interventions chirurgicales grâce à son plan d'action pour les ressources humaines en santé, qui vise à ajouter 1000 travailleurs de la santé au système au cours des prochaines années.

La Saskatchewan peine à retenir son personnel de santé, selon le NPD

Dans un communiqué de presse aussi publié mardi, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) affirme que les médecins et les infirmières quittent « en masse » les communautés rurales de la Saskatchewan.

Le Parti soutient que selon les données les plus récentes de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), le nombre d'infirmières diplômées en milieu rural/éloigné est passé de 2234 en 2018 à 1760 en 2022.

Selon le NPD , il s'agit de la plus forte baisse de la main-d'œuvre infirmière dans toutes les provinces étudiées, soit -21 % depuis 2018.

Selon l' ICIS , la Saskatchewan a perdu 35 médecins (tous types confondus) au profit d'autres provinces en 2022, ce qui représente la deuxième perte la plus élevée parmi les provinces, après l'Alberta qui en a perdu 72.

Pour le porte-parole du NPD en matière de santé dans les régions rurales et éloignées, Jared Clarke, le problème de rétention du personnel de santé n'est pas seulement une question d'argent .