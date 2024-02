Les experts en logement au Cap-Breton affirment que le soutien financier du gouvernement fédéral pour aider à éliminer les obstacles à la construction de nouvelles maisons dans la municipalité pourrait ne pas aider les personnes qui en ont le plus besoin.

Jeudi dernier, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu en Nouvelle-Écosse pour annoncer un financement de 13,3 millions $ pour accélérer la construction de 367 logements au Cap-Breton au cours des trois prochaines années.

Une experte en logement de l'Université du Cap-Breton n’est pas convaincue que ce financement aidera les résidents à faible revenu à trouver un nouveau logement.

La municipalité l'utilisera en partie pour se concentrer sur la construction de logements plus abordables, mais elle ne dit pas ce qu'elle entend par abordable , explique Catherine Leviten-Reid, professeure en développement économique communautaire qui étudie les questions de logement.

Donc, je me demande de quel type de logements abordables on parle avec ce fonds d'accélération et si les logements vont aller aux ménages qui en ont le plus besoin dans notre municipalité ?

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau fait une annonce concernant le logement dans la Première Nation Membertou, sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Selon le gouvernement fédéral, le fonds d'accélération du logement permet aux municipalités de modifier le zonage, d'accélérer les permis de construction et d'augmenter l'utilisation des terrains publics et sous-utilisés.

Le programme permet également à la municipalité régionale du Cap-Breton d'accélérer l'approbation des permis, d'embaucher davantage de personnel pour s'occuper des projets et de réduire les délais de construction en offrant des incitatifs aux promoteurs.

La professeure croit que cela contribuerait à embaucher du personnel dévoué seulement à cette cause.

Je crois comprendre que le personnel municipal a vraiment dû ajouter ça à sa charge de travail déjà lourde , dit-elle. Je pense donc que c’est très précieux d’avoir accès à des fonds pour les ressources humaines.

Par contre elle dit qu’il s’agit d'une somme d'argent relativement faible compte tenu du besoin beaucoup plus important de logements abordables dans la municipalité.

Nous avons actuellement 1200 ménages sur notre liste d'attente pour un logement public , dit-elle. Et je pense que ce n'est en réalité qu'une petite partie par rapport à la situation globale.

Ouvrir en mode plein écran Erika Shea, présidente et chef de la direction de New Dawn Enterprises. Photo : Radio-Canada / Brittany Wentzell

Un groupe qui envisage d'accélérer la construction de logements se réjouit que le programme offre une aide aux constructeurs de maisons privées à but non lucratif pour qu'ils développent des projets abordables.

C'est une très bonne chose pour notre municipalité de disposer d'une capacité accrue non seulement de participer aux conversations et à la planification autour du logement, mais aussi d'apporter de réelles contributions en capital au logement dont nous avons désespérément besoin , dit Erika Shea, présidente et chef de la direction de New Dawn Enterprises.

Mais elle ajoute qu'elle n'est pas certaine que le programme accélère les changements de zonage qui sont nécessaires, dans certains cas, avant que la construction puisse commencer.

Le processus de changement de zonage est largement dicté par la province et il y a plusieurs exigences dans le processus , explique la PDG . Je ne sais pas si ce fonds va changer ça.

Elle se demande aussi comment le gouvernement fédéral définira le logement abordable.

Une fois les bâtiments terminés, elle espère que les municipalités trouveront un moyen de tenir les organisations et les promoteurs responsables à long terme pour maintenir les loyers abordables.

