Des experts estiment que l’avenir des Jets de Winnipeg n’est pas menacé, même si l’équipe peine à remplir les bancs au Canada Life Centre, car le propriétaire de l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) et l'entreprise True North Sports and Entertainment y ont fait de gros investissements.

Les Jets ont joué à guichets fermés pendant les neuf premières saisons qui ont suivi le retour de l’équipe de LNH dans la capitale manitobaine en 2011.

La publication The Athletic rapporte toutefois que la vente de billets a chuté à environ 9500 en moyenne, cette saison. Ceci représente une baisse de plus de 30 %, alors que la capacité d’accueil du Canada Life Centre est de 15 321 sièges.

Je ne serais pas honnête avec vous si je ne disais pas que nous devons revenir à 13 000 [ventes de billets] , a dit Mark Chipman, le copropriétaire des Jets, à The Athletic. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement ne va pas fonctionner sur le long terme. Ce n'est tout simplement pas possible.

Cette baisse des ventes de billets s'est d'abord fait sentir en 2019, lorsqu'il est devenu soudainement facile d'acheter un billet pour presque n'importe quel match des Jets.

Le problème s’est amplifié pendant la pandémie de COVID, quand certains supporteurs se sont soudainement retrouvés sans emploi et qu’ils ont dû faire des choix difficiles

Mark Chipman a aussi admis que l'entreprise True North éprouve du mal à satisfaire les acheteurs de billets existants.

Pendant ces dix dernières années, nous n'avons pas été une organisation spécialisée dans la vente. Nous étions spécialisés dans le service et je ne suis pas sûr que nous ayons été un très bon fournisseur de services, pour être honnêtes avec vous , a-t-il indiqué.

Un porte-parole a affirmé que Mark Chipman n'était pas disponible pour répondre aux demandes d'entrevue de CBC/Radio-Canada.

Les Jets ne mettront pas la clé sous la porte

Glen Hodgson, un économiste basé à Ottawa et co-auteur du livre Power Play: The Business Economics of Pro Sports, indique qu'il n'est pas toujours évident de faire affaire à Winnipeg.

Il est clair que les supporteurs sont très attachés à leur sport, mais Winnipeg a toujours été un marché difficile à long terme en raison de sa taille [de moins d'un million d'habitants], de ses niveaux de revenus et de l'absence de grands sièges sociaux qui achèteraient des loges et de la publicité , affirme-t-il.

Je ne pense toutefois pas qu'il y a un risque pour que l'équipe mette fin à ses opérations , indique toutefois Glen Hodgson. Je pense qu'il y aura beaucoup de négociations, beaucoup d'efforts pour essayer de garder les Jets à Winnipeg le plus longtemps possible.

En décembre, les Jets de Winnipeg ont recruté de jeunes hommes d'affaires pour aider à promouvoir la ventre de billets auprès de leurs paires.

Le professeur de marketing sportif et doyen de l'École de commerce à l'Université de Maine à Portland Norm O'Reilly indique que cela est une bonne manœuvre.

Je pense que l’intervention du monde des affaires était un geste très intelligent et très subtil , affirme-t-il.

Norm O'Reilly et Glen Hodgson croient tous les deux qu'il y a peu de chance que les Jets quittent Winnipeg, même si l'équipe et True North quittent Winnipeg, en raison des investissements qu'ils ont faits dans le centre-ville de Winnipeg, comme la construction du Canada Life Centre et du True North Square.

True North reçoit également des subventions municipales et provinciales, dont un allègement fiscal de 576 000 $ pour le Canada Life Centre, un remboursement d'impôt de 246 000 $ et la capacité de percevoir 6,5 millions $ d'impôt sur les spectacles lors des événements organisés dans l'aréna.

La LNH participe aussi au financement par le biais du partage des revenus, a précisé Norm O'Reilly.

Il ajoute que la LNH ne veut pas que la franchise déménage, car les frais de déplacement ne génèrent pas autant d'argent pour les propriétaires des équipes existantes que les frais d'expansion.

Avec les informations de Bartley Kives