Les locataires du Manoir des Pays-d'en-Haut, une maison de chambres de Sainte-Adèle qui compte une trentaine de studios, doivent déménager d'ici le 20 mars parce que le Service de sécurité incendie de la ville juge l'immeuble dangereux.

Au début du mois de février, Ronald a appris qu'il devrait quitter la chambre qu'il habite depuis près d'un an et pour laquelle il paie 550 $ par mois.

Le chambreur qui reste en face de ma chambre me dit : "Ouin, comme ça on a une belle nouvelle à matin!" Je lui dis : "Qu'est-ce qu'il y a?" Il répond : "Le 20 mars, le 20 mars on s'en va!"

Un trois et demi à Sainte-Adèle coûte 1200 $ par mois, constate maintenant Ronald, l'air inquiet. À ce prix-là, même en travaillant, on ne mangera pas à notre faim, et il y en a qui sont encore plus précaires que moi.

Les locataires que Radio-Canada a rencontrés paient entre 550 $ et 650 $ par mois pour une chambre ou encore un petit deux pièces. Le Manoir des Pays-d'en-Haut compte en ce moment une vingtaine de locataires sur les 30 studios que compte l'immeuble.

La Ville de Sainte-Adèle dit s'être résignée à fermer l'immeuble en janvier, car cela faisait plus d'un an qu'elle tentait de forcer le propriétaire à corriger des anomalies majeures qui représentent un danger pour les personnes, ainsi qu'un risque élevé en matière de sécurité incendie , peut-on lire dans une lettre envoyée le 18 janvier dernier au propriétaire de l'immeuble, François De Latrémoille, de l'entreprise Tours Gouin (1992) inc.

La mairesse de Sainte-Adèle reconnaît que la situation est difficile pour les locataires, mais soutient que la Ville n'avait pas d'autre choix.

C'était dangereux parce que des voies d'évacuation, il n'y en a pas. Ils sont tous pris dans leur chambre. Donc on s'est dit : est-ce qu'on aime mieux avoir 30 morts que d'avoir 30 personnes à la rue qu'on peut, peut-être, relocaliser, ou que les gens peuvent relocaliser? Mais s'il [le propriétaire] rénovait demain matin, pas de problème, mais il n'a pas l'intention de le faire.

La mairesse Michèle Lalonde n'a peut-être pas tort lorsqu'elle affirme que le propriétaire n'a pas l'intention de se conformer aux exigences du Service de sécurité incendie de la ville. Dans l'avis de fermeture de l'immeuble que François De Latrémoille a fait parvenir à ses locataires, le 8 février dernier, on peut lire que les baux seront résiliés au plus tard le 20 mars en raison de la fermeture de l'immeuble pour démolition .

Le 15 janvier dernier, le propriétaire a en effet soumis à la Ville une demande de démolition de l'édifice pour construire, sur le vaste terrain, quatre immeubles comptant au total 129 logements. Lors de la séance publique du comité de démolition qui s'est tenue le 12 février, la décision a été remise à une date ultérieure afin d'obtenir plus d'informations, notamment sur l'état physique de l'immeuble, sa valeur patrimoniale, son coût de restauration par rapport à sa valeur ainsi que le préjudice causé aux locataires.

Environ 80 personnes se sont présentées à la séance du comité de démolition, du jamais vu selon la mairesse Lalonde. Une pétition signée par 300 personnes s'opposant à la démolition a aussi été remise aux élus.

Histoire Québec s'en mêle

Il n'y a pas que les organismes d'aide au logement des Laurentides qui s'opposent à l'éviction des locataires et à la destruction de l'immeuble. La Fédération Histoire Québec et l'organisme Les Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec ont écrit une lettre conjointe pour s'y opposer.

La lettre rappelle que le Manoir des Pays-d'en-Haut est l'ancien couvent des Soeurs de la Providence. Construit en 1917, il a été occupé par les religieuses jusqu'en 1988. Il est vrai qu'il s'agit d'une construction humble, mais qui n'en est pas moins d'un intérêt patrimonial pour ses valeurs architecturales, historiques et communautaires. Démolir cet immeuble d’intérêt serait priver la municipalité d’un témoin important de son histoire , peut-on lire dans la lettre.

Deux locataires du Manoir des Pays-d'en-Haut, une maison de chambres des Laurentides Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Pour les organismes d'aide au logement, ce n'est pas tant la valeur patrimoniale de l'édifice qui importe que les gens qui l'habitent. L'Association de promotion et d'éducation au logement, qui fait office de comité logement pour la région des Laurentides, s'insurge contre l'ensemble de la procédure d'éviction des locataires.

Le coordonnateur de l'organisme, Serge Gilbert, soutient qu'il s'agit d'un dossier rempli d'irrégularités et d'astuces, notamment pour éviter de devoir payer des indemnités aux locataires. La loi prévoit en effet des indemnités en cas d'éviction pour démolition, mais pas en cas de fermeture d'immeuble pour non-conformité.

Il compte bien faire invalider la procédure au Tribunal administratif du logement. Si ce manoir-là est démoli, Sainte-Adèle et les Laurentides se retrouvent avec une trentaine de sans-abris de plus , dit M. Gilbert. L'édifice est, selon lui, la plus importante maison de chambres de la région.

Face à la mobilisation et aux critiques, la mairesse de Sainte-Adèle a décidé de convoquer tous les organismes en logement de la région à une rencontre le 8 mars prochain pour trouver des solutions afin de relocaliser les gens.