Des mobiles géants au Grand Théâtre

Une nouvelle installation trouve sa place dans le STUDIOTELUS du Grand Théâtre de Québec. Umbra, l’obscurité et l'absence de lumière est une création de l’artiste d’origine sri lankaise établie à Montréal, Pavitra Wickramasinghe. Celle-ci s’est inspirée des cerfs-volants de sa jeunesse pour réaliser une œuvre aux multiples couleurs, qui fait l’éloge de la lenteur.

Cette œuvre cinétique flotte tout doucement à une hauteur allant jusqu’à 12 mètres au-dessus des têtes, en faisant naître des jeux d’ombres et des reflets multicolores et ludiques.

Les trois mobiles qui composent cette installation sont différents. Le plus long doit faire une trentaine de pieds. Les structures sont très légères. Elle a travaillé avec une pellicule qui s’appelle un film dichroïque , souligne Ariane Plante, commissaire aux œuvres technologiques, au Grand Théâtre de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Une portion de l'installation «Umbra, l’obscurité et l'absence de lumière», une oeuvre créée sur mesure pour le Grand Théâtre de Québec Photo : Vincent Drouin / Vincent Drouin

Ainsi, les couleurs de chaque mobile changent de façon inattendue selon l’angle avec lequel on les regarde.

Si on a une forme de cerf-volant qu’on voit bleu-vert avec nos yeux, bien peut-être que son ombre va être rose. [...] Ça va vraiment créer une composition visuelle sur les murs, puis sur les surfaces environnantes, qui va se transformer tout au long de la rotation , précise la commissaire.

Chacun des mobiles prend deux minutes à faire un tour complet évoquant ainsi une sorte de valse pleine de délicatesse.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Pavitra Wickramasinghe Photo : Gracieuseté : Pavitra Wickramasinghe

L'œuvre, coproduite par le Grand Théâtre, Avatar et Manif d’art – La biennale de Québec, se prête à la thématique de la Biennale, à savoir : Les forces du sommeil.

Pavitra voulait créer, en plus du contrepoint aux rythmes effrénés, un contrepoint aux nuits les plus longues de l’année, celles à travers lesquelles on passe depuis le solstice d’hiver , explique Ariane Plante.

Umbra, l’obscurité et l'absence de lumière sera inaugurée à l’occasion d’un 5 à 7 accessible au grand public, le mercredi 28 février. Le duo Perse-Inca y présentera une performance musicale alliant des sonorités traditionnelles de l’Iran et du Pérou. La réservation pour cette soirée de lancement est recommandée.

Précisons qu’on pourra découvrir cette installation jusqu’au 28 mai prochain, les jours et les soirs de spectacles, au Grand Théâtre.