Les festivités d’ouverture de la bibliothèque Gabrielle-Roy annulées

La Ville de Québec s’est finalement résolue à annuler les festivités entourant la réouverture de la bibliothèque Gabrielle-Roy qui étaient prévues les 1er, 2 et 3 mars. Elle explique sa décision par la grève générale illimitée des employés des bibliothèques municipales, qui doit débuter vendredi.

La Ville affirme que les moyens de pression que prévoient exercer les syndiqués de l’Institut canadien de Québec, l’organisme qui gère son réseau de bibliothèques, rendent impossibles l’organisation et la tenue des festivités dans les délais prévus.

La situation ne permet pas que la population puisse profiter pleinement des activités organisées et découvrir sa bibliothèque centrale. La Ville se voit dans l’obligation d’annuler les festivités de réouverture au public , précise-t-elle dans un communiqué publié mardi.

La fermeture prolongée de la bibliothèque Gabrielle-Roy, à l'été 2019, avait nécessité le déménagement temporaire de plus de 180 000 livres.

La Municipalité ajoute que l’annulation des activités va entraîner une perte budgétaire estimée à 60 000 $, soit le cinquième des sommes qui ont été engagées pour la programmation des activités.

Revirement

Il s’agit d’un retournement de situation. La semaine dernière, le maire de Québec, Bruno Marchand, avait assuré que les activités d’inauguration de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy auraient lieu comme prévu, grève ou pas.

Ce n'est pas parce qu’il y a des lignes de piquetage qu’on n’a pas le droit d’aller quelque part. L’inauguration doit avoir lieu , avait insisté le maire, mentionnant au passage l’investissement de 300 000 $ réalisé par la Ville pour les trois journées d’activités.

« L'inauguration de Gabrielle-Roy va avoir lieu, c'est sûr », a déclaré Bruno Marchand la semaine dernière.

Invité à commenter la situation mardi, Bruno Marchand a affirmé que l’inauguration de la bibliothèque aurait lieu comme prévu jeudi. Il a déploré le moment choisi par le syndicat des employés pour déclencher une grève générale illimitée.

Ça me déçoit

Ça me déçoit. Ils ont le droit de manifester. Je trouve que le moment est dommage parce qu'on redonne un équipement qui, pendant longtemps, n'était plus accessible compte tenu des rénovations, et qui est magnifique. J'aurais aimé ça qu'on puisse le célébrer avec les gens de Québec. On le fera plus tard, mais on va au moins faire l'ouverture jeudi , a réitéré le maire.

Il prévient que la Ville de Québec n’a pas l’intention d’investir à nouveau la somme de 300 000 $ pour offrir à la bibliothèque Gabrielle-Roy une ouverture digne de ce nom une fois que la grève sera terminée.

L'argent public a une limite. Ça fait que je ne sais pas ce qu'on va faire, mais c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes moyens pour refaire une ouverture. C'est ce qu'on est en train de regarder avec nos partenaires pour s'assurer que ça ne coûte pas le même montant. Sinon, c'est du gaspillage de fonds publics , a insisté Bruno Marchand.

L'intérieur de la bibliothèque a été entièrement rénové.

Le 20 février, le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC), qui représente les employés de l’Institut canadien de Québec, a transmis un avis de grève générale illimitée à celui-ci et au Tribunal administratif du travail.

Négociations

Le déclenchement de la grève, ce vendredi, vise à accentuer la pression sur l’employeur dans le cadre des négociations portant sur le renouvellement de la convention collective des employés des 26 bibliothèques de la Ville de Québec.

Les pourparlers achoppent principalement sur les horaires de travail et les salaires.