Un fonds de 17 M$ pour appuyer les projets miniers dans le Nord-du-Québec

Le fonds NQ Investissement minier (NQIM) est prêt à prendre son envol avec 17 millions de $ en banque pour appuyer des projets dans le Nord-du-Québec.

Le fonds avait été annoncé par la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette Vézina, lors du congrès Xplor, en novembre dernier. Il est capitalisé par la Société de développement de la Baie-James à la hauteur de 10 M$ et l’Administration régionale Baie-James avec 7 M$.

Embauché pour en assurer la direction générale à compter du 1er mars, Sylvain Lépine croit que le contexte actuel est parfait pour la création du fonds.

On sait que les marchés financiers sont difficiles et certaines entreprises ont de la difficulté à se financer. Un fonds qui est bien capitalisé et qui va venir encourager des travaux sur le terrain pour développer le Nord-du-Québec, le timing est excellent pour ça.

Les dirigeants du fonds NQIM sont ouverts à des investissements dans des entreprises, privées ou publiques, à tous les stages de développement, de l’exploration à la mise en valeur ou encore au début de la construction.

Plusieurs types de financement seront possibles, comme l’achat d’actions, l’émission de débentures ou encore des ententes sur des royautés.

La qualité des projets et des équipes de gestion sera bien sûr importante, ajoute le directeur général. Il faut avoir du rendement si l’on veut assurer la pérennité du fonds. On va aussi viser la diversification des commodités. Mais l’une des nos priorités d’action sera d’encourager des compagnies qui prônent le développement durable, avec de bonnes pratiques et des politiques d’investissement sur le territoire, pour maximiser les retombées locales. Les travaux devront se faire en respect des communautés et des Autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Lépine sera le directeur général du fonds NQ Investissement minier dès le 1er mars. Photo : Gracieuseté

Sylvain Lépine, qui gravite dans l’industrie de l’exploration minière au Québec depuis plus de 15 ans, est convaincu que le Nord-du-Québec est au cœur de l’avenir minier de la province.