Truly Alive Youth : une association caritative au service de la communauté noire

Entre climat rude et défis de l'emploi, l'intégration en Saskatchewan peut s'avérer être un défi pour un bon nombre de nouveaux arrivants, mais des organismes comme Truly Alive Youth and Family Foundation sont prêts à leur venir en aide. Cet organisme à but non lucratif s’est donné pour mission de soutenir les communautés minoritaires comme les Noirs pour les aider à s'intégrer dans la province.

Sur son site Internet, Truly Alive Youth and Family Foundation se définit comme une organisation caritative dirigée par des Noirs et au service des Noirs, des communautés autochtones et immigrantes ainsi que d'autres communautés diverses de la Saskatchewan .

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de Truly Alive Youth and Family Foundation, Anthony Olusola souligne que la représentation de la communauté noire est importante et c'est ce que nous défendons . Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

Selon le directeur général de l’organisme, Anthony Olusola, cet organisme existe, car le fait d'être Noir en Saskatchewan s'accompagne d'un grand nombre de réalités .

Ces réalités se traduisent par la nécessité d'être à 200 % dans la plupart des cas pour espérer être reconnu à 50 %.

Notre travail consiste à soutenir les membres des communautés noires et d'autres minorités ethniques à se retrouver dans cette mixité qu’est le Canada , ajoute Anthony Olusola.

Truly Alive Youth and Family Foundation a ainsi des programmes de soutien et d'autonomisation pour les jeunes et les familles, avec pour ambition de promouvoir le leadership noir dans la communauté .

Si vous regardez autour de vous, vous ne verrez probablement pas autant de personnes noires occuper des postes de direction malgré leurs qualifications et compétences , affirme Anthony Olusola.

Il croit que quand il n'y a pas de Noirs dans les hautes sphères de l’administration, du privé ou des entreprises, il devient difficile pour les jeunes Noirs de rêver grand et de viser haut parce qu'ils ne voient des personnes qui leur ressemblent à d'autres postes.

Au Canada, comme en Saskatchewan, le nombre de Noirs occupant des postes stratégiques est extrêmement faible par rapport au nombre d'intellectuels noirs et à ceux qui ont la capacité d'avoir un impact positif sur les communautés.

La représentation est importante et c'est ce que nous défendons , soutient M. Olusola.

De son côté, Halima Hussein qui orchestre la diversité, l'inclusion et l'engagement communautaire à Truly Alive Youth and Family Foundation affirme que les contributions de la communauté noire au Canada ne sont pas évoquées autant qu'elles devraient l'être .

Ouvrir en mode plein écran Halima Hussein, en charge de la diversité, l'inclusion et l'engagement communautaire à Truly Alive Youth and Family Foundation à Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

Elle affirme qu'il est important qu'une telle organisation existe pour l stimuler l'éclosion de leaders de demain .

Pour la communauté noire, cette organisation n'est pas seulement une organisation de prestation de services, mais aussi de défense sociale de la communauté noire et des personnes de couleur.

Lutter contre les stéréotypes

Selon Anthony Olusola, le racisme et la discrimination envers la communauté noire persistent en Saskatchewan.

Il estime que certains attribuent la peau noire à la pauvreté, à la maladie, et ils ne sont pas considérés comme des êtres humains.

Certains de nos clients nous disent que leurs enfants ont du mal à aller à l'école à cause de la façon dont ils sont traités à l'école , se désole Anthony Olusola. Nous veillons avant tout à ce que les personnes, les familles et les communautés noires reçoivent tout le soutien nécessaire et soient bien traitées en tant que membres de cette société.

[Nous les accompagnons à s'intégrer] du point de vue de l'équité économique à l'adaptation sociale, en passant par la participation civique, et à ce qu'elles se considèrent comme faisant partie de la réussite globale du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Joy-Omonuwa Emokaro, une bénéficiaire des programmes de l'orrganisme, Truly Alive Youth and Family Foundation. Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

La Saskatchewanaise d’origine nigériane Joy-Omonuwa Emokaro en a bénéficié des accompagnements de Truly Alive Youth and Family Foundation. Aujourd'hui, elle loue les bienfaits de cette organisation.

Moi et ma famille avons bénéficié des programmes que l'organisme offre. Je suis arrivée ici en Saskatchewan toute perdue, je ne savais pas par où commencer et où aller, mais grâce à leur formation pour les femmes, beaucoup de choses ont changé pour moi , se réjouit-elle. Leur aide et leur formation permettent de t'ouvrir l’esprit et te permettent de voir des opportunités professionnelles qu'on ne voyait pas.

Mes filles ont suivi la formation à l'entrepreneuriat, apprendre à faire la cuisine et beaucoup d’autres choses , ajoute Joy-Omonuwa Emokaro qui travaille maintenant dans une entreprise au sein des ressources humaines. À part le froid, je suis très enthousiaste pour l'avenir. Au début je me demandais ce que je faisais en Saskatchewan avec ce froid qui rend fou, mais grâce à cet accompagnement, j’ai tout pour vivre et m'épanouir en Saskatchewan.

À ce jour, Truly Alive Youth and Family Foundation a dit avoir déjà offert plus de 65 000 $ en bourses aux jeunes des communautés défavorisées de la province.