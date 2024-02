L’équipe de hockey des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) poursuit son parcours éliminatoire, avec le début de la finale de la division Est de l'Association des sports universitaires de l’Ontario (OUA) mercredi contre les Redbirds à McGill.

À l’enjeu de cette série au meilleur de trois matchs : un billet pour la finale de la Coupe Queen’s, trophée emblématique de la ligue ontarienne que les Pats tenteront de remporter pour une troisième année de suite.

Puisque l' OUA sera la ligue hôtesse de la Coupe universitaire du 14 au 17 mars, les Patriotes sont d’ores et déjà assurés d’une place au championnat canadien universitaire de hockey masculin 2024.

On a la chance d'avoir un programme de hockey universitaire gagnant , exprime l’entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert. C'est plus de 50 ans d'histoire, et au niveau des statistiques, les Patriotes sont dans les quatre meilleurs programmes de hockey universitaire au Canada. Il y a une histoire très riche, puis on s'assure qu’une année après l'autre, on maintienne les standards très élevés.

Les Patriotes tenteront aussi de remporter le titre canadien pour une deuxième fois en trois ans et de mettre la main sur une troisième médaille de suite. Après l’or en 2022, les hommes de Marc-Étienne Hubert ont décroché le bronze l’an dernier.

C'est sûr que ça enlève cette petite pression de vouloir se rendre à chaque année au championnat national , reconnaît l’entraîneur Hubert. Là, c'est déjà en banque pour nous, donc, on peut vraiment se concentrer sur notre série finale de l'Est contre McGill.

Menée à l’attaque par le vétéran Simon Lafrance, la jeune formation des Patriotes a réussi l’exploit d’une troisième participation au championnat universitaire canadien avec 11 joueurs recrues dans ses rangs.

Simon Lafrance a soulevé la Coupe Queen's en 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Patriotes de l'UQTR

On a des vétérans qui ont beaucoup d'expérience de notre ligue , se réjouit l’entraîneur-chef qui en est à sa 10e saison à la barre de l’équipe. Ils ont vécu des championnats, ils ont vécu les gros matchs à haute tension, ils sont capables de bien épauler et de bien montrer leur expérience aux recrues.

Une expérience qui n’a pas de prix aux yeux du défenseur recrue Kaylen Gauthier. On est nouveau, on a appris à vivre avec un nouveau style de jeu, un nouveau mode de vie. D'avoir les autres qui l'ont vécu depuis trois ou quatre ans pour certains, ça nous a juste permis de nous acclimater à tout ça. L'expérience des vétérans acquise dans les dernières années d'avoir gagné, c'est l'expérience dont nous autres, on profite énormément.

Ce n'est pas chaque jour que tu vois un groupe avec plusieurs recrues comme ça qui ont de l'impact.

Lafrance vient d’ailleurs de rééditer ses succès individuels de la saison précédente, avec une récolte de 45 points en 25 matchs, dont 25 buts, surpassant ainsi ses statistiques de 38 points en 23 matchs en 2022-2023, jusqu’alors sa meilleure saison. Champion marqueur de l' OUA pour une deuxième année de suite, il s’est hissé en excellente position pour mettre la main sur un deuxième titre de joueur universitaire canadien par excellence.

Oui, les statistiques personnelles sont là, mais la plupart de mes buts ne viennent pas juste de moi , tient à préciser l’attaquant. C'est un gros travail d'équipe. C'est sûr que c'est le fun, quand la rondelle est derrière le gardien, mais sans mes coéquipiers, je ne serais pas champion marqueur deux années de suite, impossible, donc je leur dois beaucoup.

Le capitaine David Noël disputera probablement son dernier match à Trois-Rivières vendredi. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Le capitaine David Noël le côtoie sur la glace depuis plusieurs années. J’ai joué avec lui dans le junior aussi. C'est un gars qui a énormément de talent et qui laisse parler son talent. Il est capable de se créer de l'espace, d'utiliser sa vision de jeu et son lancer pour créer beaucoup d'opportunités , dit-il.

Lafrance, invité l’été dernier au camp de développement et au camp des recrues de l’Avalanche du Colorado, espère que le téléphone sonnera à nouveau dans les prochaines semaines.

Non, mon téléphone n’a pas encore sonné cette année, mais je mentirais si je disais que je ne l'attends pas , avoue l’ailier droit qui tournera la page au printemps sur cinq saisons universitaires dans l’uniforme des Patriotes. Je vais prendre ce qui me sera offert. C’est sûr que je veux continuer, parce que j’ai encore du bon hockey à donner.

Une foule bruyante

La demi-finale de la division Est a permis aux Patriotes de l’ UQTR d’obtenir le soutien bruyant de ses partisans. Les deux matchs de la série présentés au Colisée Jean-Guy Talbot ont attiré au total 3266 partisans, une moyenne de 1633 par match dans l’amphithéâtre qui compte 2700 places assises.

Le dernier match des Patriotes à domicile y sera présenté le vendredi 1er mars. Il s’agira de la deuxième rencontre de la finale de l’Est de l' OUA contre McGill.

Le soutien des partisans a fait une réelle différence dans la victoire de 1 à 0 contre les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa dimanche dernier.

C'était vraiment fou, l'ambiance des deux derniers matchs , souligne le capitaine Noël. Après nos buts, on voyait la foule, ça sautait dans les estrades. C'était assez impressionnant.

C’est nul autre que Simon Lafrance qui a soulevé cette foule en milieu de deuxième période avec le but vainqueur dimanche dernier, pour permettre aux Pats d’accéder à l’avant-dernier tour éliminatoire de la ligue ontarienne.

Les amateurs de hockey devraient être encore nombreux vendredi soir au Colisée Jean-Guy Talbot. C’est du moins le souhait de l’entraîneur-chef Hubert et de ses ouailles.

La soirée sera assurément riche en émotions pour plusieurs vétérans qui feront un dernier tour de glace à Trois-Rivières, comme le capitaine Noël et l’attaquant Simon Lafrance.

Avec la collaboration de Louis-Simon Gauthier