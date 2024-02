La VG va déposer une plainte contre le Parti libéral de la N.-É.

La vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse, Kim Adair, prévoit déposer une plainte officielle auprès de la GRC concernant ce qu'elle soupçonne d'être une tentative du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse de cacher l'utilisation abusive des fonds du parti.

Au cours des dernières étapes de préparation de ce rapport en 2024, notre bureau a pris connaissance d'informations préoccupantes concernant la gestion par l’Association de l'utilisation abusive de fonds , note Kim Adair dans son dernier rapport.

C’est une indication que l'association a cherché à dissimuler et à retarder la divulgation de l'utilisation abusive de fonds jusqu'après les élections provinciales de 2021.

Notre bureau déposera une plainte officielle auprès de la GRC pour ce qui semble être une dissimulation de l'utilisation abusive.

Kim Adair note aussi dans son rapport des mois d'hésitation de la part du Parti, dont le nom officiel est l'Association libérale, pour fournir à son bureau les résultats d'une vérification et l'accord conclu avec l'employé.

Publicité

Ce dernier a été renvoyé pour avoir demandé des remboursements de frais de déplacement excessif et avoir utilisé à mauvais escient la carte de crédit du parti.

L’employé a dû rembourser plus de 194 000 $, mais la vérificatrice générale dit qu’il y a eu dissimulation apparente des faits de la part de l'Association.

Le parti a refusé à plusieurs reprises de fournir les informations à cause d'un accord de confidentialité conclu avec l'employée.

Ouvrir en mode plein écran Le chef libéral de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill, s’est adressé à une foule d’environ 200 personnes lors de l’assemblée générale annuelle de son parti, le 9 février 2024. Photo : Jean Laroche/CBC

Kim Adair dit que le Parti libéral aurait dû se conformer à sa demande d'informations lorsqu'elle l'a demandé pour la première fois le 6 juillet 2022.

Publicité

Nous nous demandons pourquoi l'association a fait d'une demande d'information facile à remplir une entreprise coûteuse pour notre bureau , écrit-elle.

Un temps et des ressources considérables ont été consacrés à remédier à ce manque de conformité.

La vérificatrice générale conteste la façon dont le Parti libéral a signalé l'affaire pour la première fois dans ses états financiers de 2022, suggérant que le parti était loin d'être franc, en disant qu'il y avait eu un audit judiciaire alors qu’il n’y en avait pas eu.

Elle critique aussi l'affirmation du parti selon laquelle l'enquête s'est poursuivie après la publication des états financiers de 2020 et qu'elle a découvert qu'il y avait eu davantage de prélèvements non autorisés au cours des années précédant 2020 .

Avant la publication des états financiers 020, l'Association était consciente que les détournements de fonds étaient importants et s'échelonnaient sur plusieurs années , dit-elle.

La GRC avait contacté le parti au sujet des dépenses non autorisées et on lui avait dit qu'il s'agissait d'une affaire interne qui avait été résolue et qu'aucune intervention policière n'était requise . La police avait par la suite décidé de ne pas procéder à une enquête en 2023.

Malgré tout, Kim Adair prévoit déposer une plainte officielle à la GRC et recommande au parti de faire de même.

Avec les informations de Jean Laroche