Infirmières d’agence : deux provinces de l’Atlantique enquêtent sur les coûts

Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador enquêteront sur le recours aux infirmières d'agence dans leur système de santé respectif et les coûts engendrés.

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne, a demandé mardi matin au contrôleur général de la province de faire enquête à ce sujet. Il n'y a pas encore d'échéancier, mais il promet que les résultats du processus seront rendus publics.

Pour l'instant, c'est un mal nécessaire. Même si je veux que l'on mette fin à l'utilisation d'infirmières d'agence dès maintenant, cela signifierait la fermeture d'hôpitaux , a indiqué le ministre en mêlée de presse.

L'embauche d'infirmières itinérante peut coûter jusqu'à 300 $ l'heure au système de santé, selon une récente enquête du quotidien The Globe & Mail. Au Nouveau-Brunswick, le recours à ces infirmières a coûté au Réseau de santé Vitalité 70 millions $ en 2023.

On a dépensé 36 millions sur les infirmières d'agence en cine mois en 2023 , déplore la présidente du Syndicat des infirmières immatriculées de Terre-Neuve-et-Labrador, Yvette Coffey.

On les paie pour faire notre travail , souligne celle qui a organisé une manifestation mardi devant la Chambre d'assemblée, à Saint-Jean.

Il faut investir dans nos infirmières syndiqués dans notre province et non dans des entreprises privés.

Le premier ministre de la province, Blaine Higgs, a d'ailleurs affirmé en entrevue mardi matin à CBC avoir demandé au vérificateur général du Nouveau-Brunswick, d'enquêter sur les dépenses qu'a engendré l'utilisation d'infirmière d'agence aux réseaux de santé Horizon et Vitalité.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs Photo : Radio-Canada

On ne peut pas dépenser n'importe quelle somme d'argent et se contenter de dire ''Eh bien, c'est pour améliorer les soins de santé'' sans savoir quelle amélioration des soins de santé on obtient réellement avec l'argent dépensé , a indiqué M. Higgs.

Au Nouveau-Brunswick, les deux réseaux de santé estiment pouvoir mettre fin progressivement à l'utilisation des infirmières d'agence.