Un nouveau tigre de l’Amour au Zoo de Saint-Félicien

Le nouveau pensionnaire du Zoo sauvage de Saint-Félicien promet d’attirer l’attention des visiteurs cet été. L’établissement accueille un nouveau tigre de l’Amour.

Le mâle de 11 ans pèse 434 livres. Il se nomme Samkha et arrive tout droit du zoo de Calgary.

Depuis 2022, on a seulement un mâle dans l’habitat. On a un immense habitat de 4000 mètres carrés et on voulait lui trouver une compagne ou un compagnon. On était à la recherche depuis ce moment , a expliqué la directrice de la collection vivante, Joanie Boudreault, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

L’animal est présentement en quarantaine dans les quartiers de nuit du jardin zoologique. Il s’acclimate tranquillement à son environnement et à son nouveau compagnon, Mashka, installé un peu plus loin.

Ça se passe bien, même que notre mâle Mashka vocalise très bien et Samkha lui répond , indique la spécialiste, enthousiaste.

Ouvrir en mode plein écran Le bâtiment principal du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L’animal a été référé au zoo via le plan de survie des espèces, un programme mis sur pied par l’Association des zoos et des aquariums. Une entente a par la suite été ficelée avec l’établissement de Calgary et un examen médical a été pratiqué sur le félin. Une délicate opération a suivi, car il a fallu déménager le tigre d’une province à l’autre. Il a été transporté en avion dans une cage spécialement préparée pour lui. Un gardien animalier de Calgary a fait le voyage avec lui.

Le nouveau pensionnaire ne sera pas visible lors de la semaine de relâche puisqu’il sera encore en période d’acclimatation. Ce n’est que cet été qu’il pourra attirer le regard des curieux.