Par rapport à bon nombre de leurs homologues internationaux, les plus grandes caisses de retraite du Canada tardent à se défaire de leur dépendance dans les combustibles fossiles, selon un nouveau rapport. Ce dernier note aussi que l'industrie pétrolière et gazière est encore très présente au sein des conseils d'administration de ces fonds.

Le rapport, publié mardi par l'organisme Shift Action for Pension Wealth and Planet Health, évalue les politiques de 11 des plus grands gestionnaires de caisse de retraite du pays en les comparant aux meilleures pratiques internationales, ainsi qu'aux objectifs mondiaux de réduction des gaz à effet de serre. (GES)

Conclusion : malgré des progrès depuis la première évaluation publiée l'année dernière, le rythme de ceux-ci n'est tout simplement pas assez rapide pour protéger les retraites et pour s'aligner plus largement sur les objectifs climatiques , note en entrevue à CBC Adam Scott, directeur général du groupe de défense.

Le rapport cite les fonds de pension de la ville de New York, ainsi que d’autres en France et aux Pays-Bas, comme exemples de la manière de transparence, de soutien au secteur des énergies renouvelables et du rôle des actionnaires pour exiger des changements.

Plus tôt ce mois-ci, un fonds néerlandais, PFZW, a par exemple cédé ses participations dans les plus grandes sociétés pétrolières et gazières européennes, affirmant qu'elles ne réduisaient pas leurs émissions assez rapidement.

L’industrie omniprésente aux CA

Au Canada, en revanche, quatre des onze fonds de pension répertoriés n'ont toujours pas d'objectifs de réduction des émissions pour 2030 et 2050, selon le rapport.

Une partie du problème pourrait provenir des conseils d'administration, affirment les auteurs du rapport. Ainsi les conseils d’administration de sept fonds de pension ont au moins un administrateur ou fiduciaire qui est également directeur d'une société liée aux combustibles fossiles.

Les bons élèves :

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a obtenu le meilleur classement en matière de leadership climatique parmi les fonds analysés pour la deuxième année consécutive;

Le régime de retraite des universités de l'Ontario, l'University pension Plan (UPP) se classant deuxième.

La CDPQ , dont l'actif net totalise 434 milliards de dollars, s'est complètement désengagée de la production pétrolière, du raffinage et de l'exploitation du charbon en 2022 et a augmenté ses investissements dans les actifs sobres en carbone à 47 milliards de dollars, selon le rapport.

L' UPP , un fonds plus petit représentant les travailleurs universitaires avec environ 11 milliards de dollars d'actifs nets, est félicité pour sa transparence avec les bénéficiaires et pour ses efforts visant à avoir un portefeuille net zéro d'ici 2040.

Les améliorations les plus importantes :

Système de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS);

Régime de retraite des soins de santé de l'Ontario (HOOPP).

Ces fonds, qui étaient auparavant loin derrière, ont publié des stratégies climatiques en 2023.

Au dernier rang pour la deuxième année consécutive :

L'Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) pour avoir encore une fois échoué à s'engager sur des objectifs mesurables qui pourraient aligner son portefeuille sur la sécurité climatique .

Au moment de publier, l'AIMCo, qui détient 158​ milliards de dollars d'actifs, n'avait pas réagi aux questions de CBC . C'est notre travail d'investir dans des endroits où nous pouvons gagner de l'argent pour nos clients, et non d'imposer nos valeurs sur l'argent de nos clients , avait déclaré Evan Siddall, PDG d'AIMCo, au Financial Post en décembre.

Nous continuerons donc à investir dans le pétrole et le gaz, ce qui a porté fruit.

Début février, AIMCo a annoncé un nouveau fonds d'un milliard de dollars dédié à la transition énergétique et à la décarbonation.

Privilégier les rendements ET le climat

Les 11 fonds de pension mentionnés dans le rapport gèrent plus de 4000 milliards de dollars d'actifs, indique le rapport.

Les énormes sommes d’argent en jeu ont suscité un débat sur la question de savoir si les fonds de pension ont l’obligation de prendre en compte les objectifs climatiques ou si leur devoir fiduciaire consiste uniquement à maximiser les rendements pour les bénéficiaires.

Ainsi, les employés de la Ville de New York ont ​​poursuivi les fonds de pension l'année dernière, arguant que les gestionnaires mettaient le climat devant la rentabilité de leurs investissements.

Ouvrir en mode plein écran L'industrie pétrolière reste un acteur clé de l'économie de plusieurs pays. Photo : afp via getty images / APU GOMES

Adam Scott rejette toutefois l’idée selon laquelle se désengager des combustibles fossiles pourrait mettre en péril l’épargne-retraite.

Il évoque une analyse réalisée en 2023 par l'Université de Waterloo et le groupe environnemental Stand.earth, selon laquelle six grands fonds de pension publics américains auraient vu un rendement de l'investissement supérieur de 13 % en moyenne (soit 21 milliards de dollars américains de plus), s’ils s’étaient débarrassés des combustibles fossiles il y a dix ans.

Selon M. Scott, les fonds de pension occupent une position stratégique dans le secteur financier pour contribuer à la transition vers les énergies renouvelables.

Ils possèdent tout le monde, y compris les banques. Ils possèdent des entreprises, ils possèdent toute l'économie réelle et ce sont des investisseurs à long terme. Ils ont donc une perspective différente.

Selon Julie Segal, spécialisée dans la réglementation financière au sein du groupe de défense Environmental Defence, nous avons besoin d'une politique financière alignée sur le climat , mais le Canada est très en retard dans l'établissement de telles règles.

Un rapport de la Banque mondiale soulignait récemment que le secteur mondial des retraites joue un rôle essentiel dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et résiliente au changement climatique .

La Banque mondiale concluait que les fonds de pension devaient se réinventer pour notamment se conformer aux défis d'aujourd'hui .

D'après un texte de Benjamin Shingler, CBC News