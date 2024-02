Des tapis à clous posés sur le chantier de l’usine Northvolt

Des individus ont à nouveau commis des actes de vandalisme en posant des tapis à clous sur le chantier de l'usine Northvolt en Montérégie, selon l'entreprise.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des individus sont entrés illégalement sur le terrain de Northvolt pour y commettre du vandalisme en cachant des tapis à clous , a expliqué la porte-parole de Northvolt dans un échange de courriels avec La Presse Canadienne.

Nous sommes à vérifier si des clous ont aussi été insérés dans les arbres. Ce sont des gestes graves et potentiellement dangereux pour les employés présents sur le site. Nous les dénonçons vigoureusement.

Northvolt tient à rappeler qu'elle a reçu l'ensemble des autorisations nécessaires afin de pouvoir procéder aux travaux qui ont présentement cours et qu'elle a à cœur de nouer un dialogue sincère, constructif et transparent avec sa communauté d'accueil afin de faire ici, au Québec, la batterie la plus verte au monde .

Ouvrir en mode plein écran Il y a un mois, des individus avaient planté des clous dans des arbres que l'entreprise comptait abattre. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il y a un mois, des individus avaient planté des clous dans des arbres que l'entreprise suédoise comptait abattre. Les auteurs anonymes de ce sabotage avaient publié une revendication sur le site Montréal Contre-information.

Sabotons l'équipement, bloquons les chantiers et harcelons les élus à la solde de l'industrie , pouvait-on lire dans le communiqué diffusé il y a un mois.