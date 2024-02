Système de paie Phénix : un dédommagement additionnel demandé par des syndicats

Mercredi marquera le huitième anniversaire du système de paie Phénix. Pour l’occasion, des syndicats souhaitent négocier un dédommagement additionnel pour les fonctionnaires fédéraux qui doivent encore gérer les déboires de Phénix.

Trois syndicats - l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) - ont formulé cette demande au Conseil du Trésor, mardi matin.

Ils souhaitent négocier la prorogation des ententes sur le dédommagement général et le processus d’indemnisation pour répercussions graves jusqu’au moment où toutes les personnes concernées ont bien reçu leur argent.

Le président national de l’ AFPC , Chris Aylward, estime qu’elles méritent un dédommagement pour les préjudices qu’elles subissent encore aujourd’hui à cause des ratés du système de paie , peut-on lire dans un communiqué de presse conjoint.

Sur le site du gouvernement fédéral, un tableau de bord est mis à jour, chaque mois, afin de faire le suivi sur le Centre des services de paye de la fonction publique.

Notre objectif est de respecter dans 95 % des cas nos normes de service en ce qui concerne le traitement des mouvements de paye et de ne pas accumuler de mouvements datant de plus de 1 an , peut-on lire sur la plateforme.

Selon les données publiées le 31 janvier, on comptait 444 000 mouvements prêts à traiter . En d’autres mots, il s’agit d’un arriéré.

En tout, 25 % des dossiers sont conformes aux normes de service tandis que 75 % ne sont pas conformes.

Le tiers des dossiers non conformes datent d’il y a moins d’un an, et le deux tiers datent d’un an ou plus.

Les employés fédéraux – comme tous les Canadiens et Canadiennes – méritent d'être payés correctement et à temps. C’est totalement inacceptable , a affirmé sans détour la présidente de l' IPFPC , Jennifer Carr.

Le président de l’ ACEP , Nathan Prier, a décrié la rupture du contrat des fonctionnaires fédéraux aux deux semaines depuis huit ans .

Ils ne méritent pas ça et on n’arrêtera pas avant qu’ils soient tous pleinement dédommagés et que la question soit réglée une fois pour toutes.

Le système de paie était censé permettre au gouvernement fédéral d'économiser en centralisant les services de la paie.

Phénix a connu des ratés dès le départ : trop-payés qui devaient être remboursés, moins-perçus, certains n'ont même pas été payés pendant un certain temps. Ces ratés ont causé du stress, de l'anxiété, des ennuis financiers, voire des problèmes de santé à plusieurs victimes, ont rappelé les syndicats.

Les grands syndicats avaient négocié une entente avec le fédéral en 2019 et en 2020 visant à dédommager leurs membres aux prises avec les ratés de Phénix.

Des années plus tard, il n'y a toujours pas de lumière au bout du tunnel pour les fonctionnaires qui ont des problèmes paie après paie , affirment les trois syndicats.

Avec les informations d’Estelle Côté-Sroka et de La Presse canadienne