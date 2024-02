PlayStation supprime 900 emplois dans le monde

Le groupe japonais Sony a annoncé mardi se défaire d’environ 8 % de son personnel de sa division de jeux vidéo PlayStation, et mettre la clé sous la porte d’un studio au Royaume-Uni.

Jim Ryan, dont la retraite est prévue en mars, attribue cette décision aux changements intervenus dans la manière dont l'industrie du jeu vidéo développe, distribue et lance ses produits.

Des décisions difficiles sont devenues inévitables.

En plus de la fermeture du studio London, responsable du développement de jeux vidéo en réalité virtuelle, les licenciements toucheront aussi le studio Insomniac Games, basé aux États-Unis, qui a travaillé sur des jeux tels que Marvel's Spider-Man 2, et Naughty Dog, l’équipe à l'origine de la série The Last of Us. Guerilla Games, établie aux Pays-Bas et qui signe la série à succès Horizon, est également affecté par les licenciements.

Le studio montréalais Haven de Jade Raymond, le premier établissement canadien à se joindre à la famille PlayStation en 2022, n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande d’informations de Radio-Canada. Impossible de savoir si les suppressions d’emplois annoncées par Sony toucheront cette équipe.

Sony n’a pas répondu non plus à une demande de commentaire de Radio-Canada.

Un début d’année difficile

Les studios de jeux vidéo sont mis à mal en ce début d’année. Sony rejoint ainsi Microsoft, qui s’est défait de quelque 1900 personnes dans sa division de jeux vidéo, dont 42 chez les studios Beenox, basés à Montréal et à Québec.

Riot Games, une propriété de Tencent, qui a pour sa part débranché 11 % des membres de son personnel au début de l’année.

Le studio montréalais Behaviour Interactif, qui signe le jeu d’horreur Dead by Daylight, a pour sa part supprimé 40 emplois. Et le mastodonte du jeu vidéo, Embracer, s’est défait de 97 personnes à son studio Eidos-Montréal.

Le marché mondial des jeux vidéo n'a progressé que de 0,6 % l'année dernière, pour atteindre 184 milliards de dollars américains (249 milliards de dollars canadiens), selon l'observateur Newzoo, ce qui est tout de même mieux qu'une baisse de plus de 5 % en 2022.

La console PS5 en déclin

Sony a déclaré au début du mois qu'elle s'attendait à un déclin progressif des ventes de la PS5 à partir du prochain exercice financier et qu'elle ne prévoyait pas de sortir de grands titres de la franchise au cours du prochain exercice financier.

L'appareil s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires depuis son lancement fin 2020, après quelques années de lenteur dues aux pénuries d'approvisionnement causées par la pandémie, qui ont limité la production d'appareils du conglomérat du divertissement.

Avec les informations de Reuters