La Vallée des Roseaux est certifiée alliée contre la violence conjugale

La maison de soins palliatifs de Baie-Comeau, la Vallée des Roseaux, a obtenu une certification pour un milieu de travail allié contre la violence conjugale. C'est la toute première certification délivrée par la Maison des femmes de Baie-Comeau.

Cette distinction est octroyée à une équipe de travail qui a suivi un programme qui permet de lutter contre la violence conjugale en milieu de travail. La Vallée des Roseaux a obtenu sa certification le 15 février dernier.

L'intervenante en prévention et sensibilisation à la Maison des femmes de Baie-Comeau, Carol-Anne Deschênes, explique que c'est pour permettre de soutenir le développement d'un environnement de travail plus sécuritaire et soutenant pour les victimes de violences conjugales.

On propose un accompagnement et des outils qui sont clés en main pour pouvoir mettre en place des mesures et des actions afin de protéger les victimes qui sont victimes de violence conjugale , poursuit l'intervenante, en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

Les employés de la maison de soins palliatifs ont eu une conférence de sensibilisation sur le sujet et une personne-ressource a été choisie. [Elle] sera en mesure d'accueillir des dévoilements de violence conjugale et pouvoir les référer aussi aux bons organismes pour venir en aide, dont nous la Maison des femmes de Baie-Comeau.

Carol-Anne Deschênes ajoute que la Vallée des Roseaux a également décidé de mettre en place une politique de travail pour soutenir et accompagner leurs employés s'ils vivent une situation de violence conjugale.

Elle indique que 2019, une campagne a été déployée dans la région pour sensibiliser les employeurs. Depuis 2021, il existe aussi la campagne Milieux de travail alliés contre la violence conjugale. Également depuis 2021, les employeurs ont maintenant l'obligation d'agir si un de ses employés vit de la violence conjugale, rappelle Mme Deschênes.