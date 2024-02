Le centre Harvest House veut démontrer qu’il est un bon voisin à Moncton

Harvest House, un refuge pour sans-abri à Moncton, veut démontrer qu’il est un bon voisin. C’est pourquoi son directeur général, Marc Belliveau, est allé cogner à la porte de la Ville afin d’obtenir du financement pour la réalisation de projets communautaires.

Le conseil municipal a accepté d'octroyer la somme de 30 000 $ à l'organisme afin de réaliser le projet pilote qui vise à tisser des liens avec la communauté et faire des réparations sur les propriétés endommagées dans le quartier.

Pour le directeur général du refuge, Marc Belliveau, c'est une façon de se réconcilier avec le voisinage parce que la fréquentation du centre par des personnes en situation d’itinérance amène son lot de problèmes dans le quartier.

Beaucoup de monde vient pour nos services, mais on sait que ça peut causer des problèmes dans les propriétés aux alentours.

La cohabitation du Harvest House avec le quartier résidentiel n’est pas toujours facile , admet Marc Belliveau.

La Ville et nous recevons beaucoup de messages que ça ne marche pas. En effectuant de petits projets comme de la peinture ou des rénovations, nous voulons démontrer que nous pouvons être un bon voisin partenaire de la communauté , a expliqué l'intervenant à l'émission La matinale.

Ouvrir en mode plein écran Marc Belliveau, directeur général du refuge et centre communautaire Harvest House de Moncton. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Plus de 700 repas par jour en janvier

Harvest House reçoit chaque soir plus de 200 personnes. Le centre compte 70 employés et fournit aussi des ressources en matière de compétences professionnelles aux sans-abri, aux ex-délinquants, aux personnes souffrant de toxicomanie et de problèmes de santé mentale.

Selon le directeur général, le centre servait 350 repas par jour en septembre. Ce nombre a plus que doublé pour atteindre 724 en janvier.

Ce n’est pas facile à gérer. On voit beaucoup de nouveaux arrivants , note celui qui gère un budget de plus de 4,6 millions $.

Ce n’est pas beaucoup si l’on compte les personnes qu’on aide. Nous n’avons pas la capacité de le faire sans l’aide du gouvernement et de la communauté. On a un édifice et des employés à gérer , indique Marc Belliveau.