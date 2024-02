Malgré un début d’hiver plus doux que la normale, le budget prévu pour le déneigement par la Ville de Winnipeg pour l’année 2023 a été dépassé de 4,2 millions de dollars et devra puiser dans son fonds de réserve. Un gestionnaire indique que la municipalité a dû répéter cet exercice chaque année depuis 10 ans.

Actuellement, la Ville calcule son budget de déneigement sur la base d’un scénario bas , c'est-à-dire avec de faibles précipitations.

En 2023, Winnipeg a ainsi prévu de dépenser 36,3 millions de dollars pour déneiger les rues et retirer les plaques de verglas. C’est finalement 40,5 millions de dollars qui ont été dépensés par la Ville.

La raison pour laquelle nous avions prévu un budget pour des chutes de neige plus faibles était que nous espérions qu'il ne neige pas. Il s'agit toujours d'un manque de financement , explique la présidente du comité des travaux publics de Winnipeg, Janice Lukes.

En juillet dernier, des gestionnaires de la Ville ont publié un rapport recommandant un changement dans les calculs du budget de déneigement reposant sur un scénario moyen et non plus un scénario bas .

Si Winnipeg avait appliqué cette mesure en 2023, elle aurait alors réservé 54,2 millions de dollars au déneigement.

Les activités de déneigement et de lutte contre le verglas ont traditionnellement été budgétisées sur la base d'un "scénario bas" et ont dépassé le budget adopté au cours des 10 dernières années consécutives, ce qui a épuisé les ressources du fonds de réserve pour la stabilisation financière , explique le gestionnaire de l'entretien des rues de Winnipeg, Michael Cantor, dans le rapport.

Un comité de la Ville étudiera vendredi la possibilité de changer la méthode de calcul lors de sa première réunion sur le budget.

Janice Lukes dit s’attendre à ce que le changement soit approuvé par le comité. L'objectif est d'établir un budget qui ne nous oblige pas, à la fin de l'année, à puiser dans notre fonds de réserve pour couvrir les frais de déneigement , explique-t-elle.

Fonte du fonds de réserve

Auparavant, Winnipeg s'est appuyée sur son fonds de réserve de stabilisation fiscale pour combler la différence entre le budget adopté et les coûts réels.

Ce fonds a été mis à mal par la pandémie de COVID-19 et par des neiges particulièrement abondantes début 2022. Cette année-là, les coûts de déneigement ont grimpé à 87 millions de dollars, soit 53 millions de dollars de plus que le budget prévu.

D'après les règles municipales, le fonds de réserve de Winnipeg doit représenter 6 % du budget total de fonctionnement, ce qui signifie que la Ville devrait disposer d'un coussin financier d'environ 81,6 millions de dollars.

Or, le budget actuel ne laisse au fonds que 18 millions de dollars, contraignant la Ville à changer sa méthode de calcul pour le déneigement.

Si le changement est approuvé par le Conseil exécutif, le budget de déneigement pourrait augmenter de 3 millions de dollars chaque année, atteignant 54 millions de dollars en 2027.

Avec les informations de Cameron MacLean.