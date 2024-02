Perquisitions en matière de stupéfiants : un homme de 42 ans arrêté à Rouyn-Noranda

Le 23 février, un homme de 42 ans a été arrêté à la suite de deux perquisitions en matière de stupéfiants à Rouyn-Noranda.

L'opération policière de vendredi dernier a eu lieu dans un immeuble à logements situé sur la rue Saguenay et dans un véhicule.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi plus de 2000 grammes de cannabis illicite, près de 10 000 comprimés de méthamphétamine, près de 750 comprimés d’ecstasy, près de 250 grammes de wax et plus de 4000 dollars en devise canadienne , décrit la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le résident du logement visé par la perquisition a été arrêté puis libéré.