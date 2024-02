Feu vert précoce à la saison de golf à Sherbrooke

Il n'y a pas que le record de température qui risque d'être battu mardi à Sherbrooke. Le Club de golf des Écossais de Sherbrooke a battu le record de sa date d'ouverture la plus précoce pour son champ de pratique.

L'ancienne marque était le 15 mars. Ça bat mon record d'il y a trois ou quatre ans. L'année passée, on a ouvert le 29 mars et on a soufflé les driving ranges pendant plus d'une semaine pour pouvoir ouvrir. Cette année, il n'y a même pas de neige dans le champ , s'étonne le propriétaire de l'endroit, Michel Boutin.

Dès 9 h, des adeptes étaient sur place pour frapper des balles. Selon M. Boutin, le téléphone a commencé à sonner très tôt. Des clients se demandaient si c'était une blague que le terrain soit déjà ouvert.

Si certains amateurs de golf se réjouissaient de pouvoir frapper des balles si tôt cette année, d'autres rappelaient que ce n'est pas sans conséquence. C'est vraiment l'fun d'être là en février. C'est rare! , a dit l'un d'eux. C'est beau à voir pour le golf, mais en même temps, pour les autres sports d'hiver, c'est triste , a ajouté son ami.

Si la météo continue d'être clémente, le parcours de 18 trous pourrait ouvrir dès la semaine prochaine.

Les golfeurs pourront aussi s'élancer à d'autres endroits dans la région. Entre autres, au Club de golf Granby Saint-Paul qui ouvrira deux parcours la semaine prochaine.

Le ski de fond... sur la glace

Cette météo aux allures printanières n'est pas sans conséquence pour les Jeux du Québec qui commencent ce vendredi à Sherbrooke. L'organisation se donne jusqu'à ce dimanche pour décider ce qu'il adviendra des compétitions de ski de fond.

Ouvrir en mode plein écran Ce mardi, des bénévoles s'affairaient à installer de grandes couvertures pour protéger la piste de ski de fond qui doit accueillir les compétitions des Jeux du Québec. Photo : Courtoisie André Bérubé

Des bénévoles ont profité des dernières journées de temps froid pour fabriquer de la neige. On repartira le canon dès la nuit de mercredi, et ce, jusqu'à vendredi pour en produire le plus possible alors que le mercure attendu est de -14 degrés Celsius. Des couvertures ont aussi été installées sur les pistes pour les protéger de la pluie et du soleil.

L'organisation responsable de ces compétitions, le Club de ski Orford, reste quand même optimiste de présenter les courses malgré tout. Là où il y a de la neige artificielle, on pense qu'il y aura environ 10 pouces (25 cm) de neige. Le plus dangereux pour nous, c'est le vent. On a commencé à constituer des réserves de neige à plusieurs endroits sur le terrain. On va niveler les pistes à la dernière seconde avant les courses qui auront lieu les 6, 7 et 8 mars. Je ne crois pas qu'on va devoir annuler les Jeux , explique le responsable des communications du Club de ski Orford, Jean Pinard.

Ce matin, je vous dis qu'on est très confiants de tenir les compétitions.

Toutefois, les amateurs de ski de fond devront ranger leur équipement. Les pistes du parc national du Mont-Orford a annoncé qu'à compter de ce samedi, il ne sera plus possible de skier à moins qu'il y a une accumulation importante de neige.

Il en est de même pour les sentiers de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) qui sont déjà fermés. Aussi, les sentiers de randonnée hivernale seront de moins en moins nombreux à être accessibles, prévient le parc national.

À la Base plein-air André-Nadeau, les sentiers de vélo à pneus surdimensionnés et de raquette sont également fermés.

Le mont Bellevue fermera également sa montagne mercredi et jeudi.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau