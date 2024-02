Pierre Kwenders, Kaïn, Damien Robitaille et Sarahmée au 49e Festival franco-ontarien

Entre rythmes afro-caribéens, rap, pop, rock et expérience virtuelle, le 49e Festival franco-ontarien donnera le coup d’envoi à la saison estivale de festivals musicaux du 13 au 15 juin prochain, à Ottawa.

Pierre Kwenders, récipiendaire du prestigieux prix Polaris pour son album José Louis and the Paradox of Love, et Paul Beaubrun (qui a travaillé notamment avec Sheryl Crow, Lauryn Hill, Arcade Fire, Brad Paisley…) lanceront les festivités, le 13 juin.

Sarahmée et FouKi partageront la scène du parc Major’s Hill le vendredi 14 juin. Le lendemain soir, le Franco-Ontarien Damien Robitaille et le groupe Kaïn prendront le relais.

Yao en mode 360 degrés

Les organisateurs du festival ont également mandaté l’auteur-compositeur-interprète Yao de signer une chanson originale spécifiquement pour l’événement.

La captation de cette pièce, faite en mode 360 degrés au pavillon l’Excentricité de La Cité, permettra au public de la découvrir, sur le site, grâce à un casque de réalité virtuelle.

