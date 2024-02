Les partis d'opposition de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement de Tim Houston sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les difficultés des Néo-Écossais à cause de l'inflation.

Les trois partis ont déclaré qu’il s’agissait d’un problème majeur et ont convenu que les gens avaient besoin d’une pause. Mais même si les libéraux et le NPD ont présenté leurs suggestions, les conservateurs au pouvoir ne se sont pas prononcés sur ce qui serait fait dans le budget de jeudi.

Les mesures pour rendre la vie plus abordable feront l'objet d'une grande attention s’est contenté de dire, Kim Masland, alors, restez à l'écoute .

Vivre ici en Nouvelle-Écosse n'a jamais été aussi cher!

Entouré d'un caucus légèrement réduit, le chef libéral Zach Churchill a présenté les mesures qu’il espère pouvoir convaincre les progressistes-conservateurs d’adopter.

Le parti veut réduire la TVH de deux points de pourcentage, cesser les tranches d’imposition sur le revenu, indexer les programmes sociaux au coût de la vie, et créer un programme de repas scolaires.

Ouvrir en mode plein écran Le chef libéral Zach Churchill, à la tribune, a exposé ce que lui et son équipe allaient proposer au gouvernement. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Au cours des deux dernières années, la Nouvelle-Écosse est passée du statut de l'un des endroits les plus abordables au pays à l'un des plus chers , a déclaré Zach Churchill. Nous avons connu les coûts inflationnistes les plus élevés sur les biens et services, nous avons connu les plus fortes augmentations de loyer du pays et les tarifs d'électricité ont augmenté de 14 %.

La cheffe du NPD, Claudia Chender, a également brossé un tableau peu flatteur de l'économie de la province.

Les gens de toute la province nous disent que cela devient de plus en plus difficile , a dit Claudia Chender. Tout le monde remarque le prix de l'épicerie, tout le monde remarque à la fin du mois qu'il a moins d'argent et nous avons besoin que ce gouvernement commence à considérer ce problème comme un véritable problème.

Ouvrir en mode plein écran Claudia Chender, la cheffe du NPD en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Le NPD propose de rétablir le rabais de 1000 $ sur le mazout de chauffage, d’augmenter les taux d’aide au revenu et d’éliminer les frais d’assurance-médicaments pour les personnes âgées et les familles.

La séance législative, qui débute mardi, devrait se concentrer sur les choix faits par le gouvernement de Houston dans son troisième budget. Les plans financiers précédents, présentés par le ministre des Finances Allan MacMaster, étaient centrés presque exclusivement sur la promesse électorale clé du Parti conservateur de réparer les soins de santé.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston (à gauche), et son ministre des Finances, Allan MacMaster (à droite), entrent à Province House, où se trouve l'Assemblée législative, pour le dépôt du budget, le 23 mars 2023 à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

La leader parlementaire des progressistes-conservateurs, Kim Masland, laisse entendre que cette fois ce sera différent. Ce qui n’est pas surprenant selon Yvon Grenier, professeur de sciences politiques à l'Université Saint-Francis-Xavier d'Antigonish.

C’est difficile pour vraiment n’importe quel gouvernement de se faire évaluer seulement ou prioritairement sur la question de la santé parce que c’est tellement difficile pour tout le monde , a souligné le professeur en entrevue à l’émission Le Réveil de la N.-É et T.-N.-L..

Ça serait vraiment presque un miracle s’ils pouvaient arriver au bout de quatre ans en disant : "Voici, on a complètement résolu la plupart de tous les problèmes en santé." J’ai l’impression qu’ils doivent ouvrir d’autres champs de bataille.

La défection jeudi dernier du député libéral Brendan Maguire vers le Parti conservateur signifie que 33 personnes siègent désormais du côté du gouvernement. Ce qui laisse 22 députés de l’opposition,15 libéraux, 6 néo-démocrates et 1 indépendante.

Ouvrir en mode plein écran Brendan Maguire, transfuge libéral, est le nouveau ministre des Affaires municipales du gouvernent progressiste-conservateur, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Brendan Maguire peut s'attendre à ce que les députés libéraux l'interrogent sur son départ et lui rappellent sans pitié sur la façon dont il disait que les conservateurs sont indifférents et que le premier ministre fait partie de l'élite.

Le nouveau ministre ne devrait pas non plus s’attendre à ce que le NPD le traite avec des gants.

Il a passé des années à critiquer ce gouvernement pour son inaction , a déclaré Claudia Chender. En ce qui nous concerne, c'est un ministre de la Couronne, il est absolument responsable de ce que ce gouvernement propose et nous allons chercher de grands changements au sein des Services communautaires.

Avec les informations de Jean Laroche et une entrevue diffusée à l'émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L.