Jusqu’à 25 cm de neige prévus dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique

Environnement Canada prévoit de la pluie mêlée à de la neige et de la neige à partir de mardi après-midi pour l’extrême sud-ouest et l’ouest de la province.

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial pour le Grand Vancouver et la vallée du Fraser. Un mélange de précipitation hivernale est attendu sur la région, en fin d’après-midi jusqu’à mercredi , affectant possiblement l’heure de pointe du soir mardi.

Les accumulations de neige devraient varier grandement en fonction de l'altitude et de la proximité de l'eau , explique Environnement Canada.

Les endroits proches de l'eau comme Richmond verront moins d'accumulations , détaille Derek Lee, météorologue à Environnement Canada. Alors que si vous êtes à Burnaby et plus à l'intérieur des terres, à Surrey et Langley, il y aura certainement des accumulations plus élevées parce qu'il y fait un peu plus froid.

Parce que ce type de précipitations est prévu pendant les heures de travail, les choses peuvent devenir un peu compliquées à cause des routes glissantes , prévient le météorologue.

Un avertissement de neige a été émis pour les secteurs situés au nord du Grand Vancouver, ainsi que pour l'ouest de l'île de Vancouver, le nord de l'île de Vancouver, Coquitlam et Maple Ridge. Environnement Canada prévoit sur ces zones une accumulation de neige de 5 à 8 cm .

De la neige laissant une accumulation totale de 15 à 20 cm est prévue pour la baie d’Howe, prévient Environnement Canada, et 15 à 25 cm pour la région de Whistler et la route de Sea to Sky. L’est de la région du Fraser pourrait recevoir de 5 à 10 cm de neige.

Un épisode bref

D'importantes accumulations de neige et des vents soufflant en rafales pourraient affecter les usagers de la route de Coquihalla - de Hope à Merritt, ceux de la route Transcanadienne - du col Eagle au col Rogers, et la route 3 - du sommet Paulson au col Kootenay.

Plus au nord, dans les secteurs intérieurs de la côte centrale et de la côte nord, de la neige parfois forte est attendue à partir de mardi matin jusqu’à mercredi. De 10 à 25 cm sont attendus sur ces régions.

La neige ne devrait pas durer longtemps, prédit Derek Lee. Les températures devraient remonter mercredi, apportant de la pluie qui fera fondre la neige.