Un chercheur veut créer une application pour prévenir les chutes sur glace en Alberta

Un chirurgien orthopédiste de Calgary travaille sur un projet d’une application qui, selon lui, pourrait prévenir les chutes sur la glace en émettant des alertes sur les risques de chute lorsque la glace est dangereusement glissante.

Le Dr Neil White, qui est par ailleurs professeur adjoint à l'Université de Calgary, croit que la prévention des chutes en hiver contribuera à alléger la pression sur les hôpitaux en réduisant notamment les temps d'attente pour les interventions chirurgicales, et permettre au système de santé de réaliser des économies.

Tout a commencé lorsqu'il a eu le sentiment que l'augmentation du nombre de visites à l'hôpital de Calgary à la suite de chutes sur la glace était prévisible, compte tenu des conditions météorologiques et des cycles de fonte et de gel.

Il a voulu le prouver. Ainsi, avec d'autres chercheurs, il s’est mis à comparer 11 années de données sur les visites aux urgences dues à des chutes sur la glace avec les données météorologiques correspondantes.

Il en a résulté une solution que le Dr White et ses collègues ont baptisée indice des chutes et glissades .

L'indice de chute est comparable à l'indice UV ou à l'indice de la qualité de l'air. Il vous indique dans quelle mesure les conditions actuelles sont risquées.

L'idée est que cet outil mesure le risque de glisser et de tomber sur la neige et prévienne sur la meilleure façon de rester en sécurité à l'extérieur.

Par exemple, l’outil alerterait une personne plus jeune ne présentant pas de risque de chute pour qu’elle mette des crampons et de faire le moins de pas possible à l'extérieur.

Si une personne âgée a déjà fait des chutes ou fait partie d'une catégorie à haut risque de chute, le message serait : Ne sortez pas aujourd'hui. Utilisez les services de livraison de repas. Comptez sur vos proches. Ce n'est pas le jour de sortir.

L'étude du Dr White sur l'indice de glissade et de chute (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a été publiée récemment dans la Revue canadienne de santé publique. Les chercheurs ont analysé près de 15 000 visites aux urgences pour des glissades et des chutes sur la glace ayant entraîné un traumatisme orthopédique au cours de ces 11 années.

Ouvrir en mode plein écran Les trottoirs glacés peuvent constituer un véritable cauchemar pour les piétons en raison de forts risques de glissade et de chute. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Orthomageddon

Le Dr Eddy Lang, chef du service de médecine d'urgence de la zone de Calgary, soutient le projet, en expliquant qu'il existe un phénomène météorologique spécifique à Calgary, lié au chinook, qui amène les services d'urgence à traiter une augmentation des fractures lorsque le sol gèle après une période de chaleur prolongée.

Ce phénomène est si important que le personnel de l'hôpital a même inventé un terme pour le désigner : Orthomageddon .

« Un jour d'Orthomageddon, le nombre de cas [de chutes et de fractures] peut être six ou sept fois supérieur à la normale », explique le Dr Lang.

Le Dr Lang reconnaît que les jours d'Orthomageddon sont prévisibles en fonction des conditions météorologiques et qu'ils pourraient être évités grâce à de simples alertes de santé publique.

Nous avons toujours plaidé pour que les gens reçoivent des alertes sur leur téléphone qui les incitent à mettre les crampons, à limiter peut-être les sorties pour promener leur chien, [ou en les prévenant] que ce n'est peut-être pas le meilleur jour pour emmener grand-mère chez le coiffeur.

Le financement, un obstacle de taille

Le Dr White explique que son objectif est de créer une application pour l'ensemble de la province.

Cependant, bien qu'il dispose de la plupart des éléments nécessaires au lancement de l'application pour le public, il se heurte à un obstacle majeur : l'obtention d'un financement de la part de la province.

Je dis que je pourrais dépenser un demi-million de dollars pour économiser des millions , dit-il.

Si nous pouvions simplement mettre en place une intervention permettant de réduire de 1 % le nombre de chutes, nous pourrions envisager des économies de plus d'un million de dollars.

Avec les informations de Karina Zapata