Les médecins du Nouveau-Brunswick prennent le pouls de la population

La Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) lance une campagne publique où elle demande aux citoyens de partager leurs expériences dans le système de santé.

À l’aube du prochain budget du gouvernement de Blaine Higgs et alors que des rumeurs de campagne électorale provinciale printanière persistent, la SMNB estime que c’est le moment idéal pour revendiquer des investissements plus importants et des actions concrètes en santé.

L'organisme qui représente plus de 2000 médecins au Nouveau-Brunswick demande ainsi à la population de partager leur expérience dans le système de santé sur son site web (Nouvelle fenêtre) dans le cadre de la campagne Exigez des solutions.

La présidente élue de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, Lise Babin.

En s’appuyant sur cette statistique selon laquelle 75 % des Néo-Brunswickois affirment qu’il faut investir davantage de fonds publics dans les soins de santé, cette campagne cible l'amélioration de quatre axes stratégiques. Les soins primaires, les ressources humaines, les déterminants sociaux et la modernisation de la gestion des chirurgies sont au cœur des préoccupations de la SMNB .

Ces quatre axes stratégiques contribueraient à garder nos médecins. On a vu tellement de médecins quitter la province, prendre une retraite anticipée ou réduire leur charge de travail. C’est difficile. Si le gouvernement montre de la volonté à améliorer la situation, les médecins seront intéressés à venir pratiquer au Nouveau-Brunswick , affirme en entrevue à La matinale la présidente élue de la SMNB , la Dre Lise Babin.

Toutes les autres provinces au pays réalisent des investissements importants. Comment se fait-il que nous soyons une fois de plus laissés pour compte alors que nous avons accumulé des excédents records quatre années de suite? , ajoute-t-elle.

Combler le fossé de la crise des soins primaires

Dans la stratégie des soins primaires, la SMNB demande notamment des investissements en salaires pour garder les médecins de famille à l’intérieur du système. Cependant, la présidente élue de la SMNB juge la dernière proposition du ministre de la Santé, Bruce Fitch, très décevante et dit avoir l'impression que le gouvernement ne voit pas l'urgence d'agir.

La SMNB avait récemment proposé un plan nécessitant des investissements pour stabiliser la crise des soins primaires. En guise de réponse, Fredericton aurait suggéré de réaffecter des augmentations salariales destinées aux spécialistes et aux chirurgiens vers la médecine primaire. Ces augmentations étaient déjà jugées insuffisantes par la société médicale.

On juge que ce n’est pas une bonne stratégie de recrutement et de rétention. Cela aura plutôt un effet catastrophique. On était quand même très déçu. On a l'impression qu'il ne voit vraiment pas l’urgence de la situation.

Du côté des ressources humaines, l'organisme exige également des incitatifs de recrutement et une réorganisation des effectifs.

La société médicale avance que les Néo-Brunswickois attendent encore deux fois plus longtemps que les autres Canadiens pour des interventions chirurgicales au genou ou à la hanche. Elle réclame ainsi la modernisation de l'équipement des salles d'opération et une meilleure gestion des chirurgies afin de réduire le temps d’attente.

Trois personnes sur quatre au Nouveau-Brunswick sont favorables à des investissements plus importants en santé.

Miser sur le logement abordable

La SMNB s'immisce aussi dans le dossier de la crise du logement. Elle réclame notamment la construction d'au moins 2500 logements sociaux supplémentaires d'ici 2025. Selon la Dre Babin, avoir accès à un logement sûr et abordable permet aussi d'avoir un meilleur accès à des soins de santé.

Ne pas avoir un logement, ç'a un impact énorme sur la santé des gens. Essayer de promouvoir de bonnes habitudes de vie à nos patients et d'encourager une saine alimentation, par exemple, quand les gens ne sont même pas capables de se payer un logement raisonnable... Donc, ç'a un immense impact sur notre quotidien, sur notre travail , souligne la Dre Babin.

En médecine, c’est notre quotidien de soigner des gens qui ont des problèmes sociaux.

La SMNB va évaluer le succès de cette campagne auprès des citoyens du Nouveau-Brunswick avant de passer à une prochaine étape.

