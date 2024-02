Le retour des vols à basse altitude envisagé à Goose Bay

Les forces armées allemandes ont demandé, en 2022, de revenir à la base militaire de Goose Bay pour des vols d’entrâinement à basse altitude – un projet qui a soulevé l’ire des Innus du Québec.

Ces vols à moins de 300 m au-dessus du niveau du sol auraient eu lieu au printemps 2023, mais le retour des Allemands à Goose Bay, proposé en raison de la guerre en Ukraine, ne s’est pas concrétisé.

Des documents obtenus par Radio-Canada/CBC montrent que les gouvernements fédéraux et de Terre-Neuve-et-Labrador étaient très favorables à l’idée d’accueillir à nouveau les avions de chasse allemands au Labrador.

Et ce, malgré l’opposition des communautés innues de la région, qui s’étaient montées aux barricades dans les années 1980 et 1990 pour dénoncer les impacts du bruit des vols à basse altitude sur leur population et sur la faune locale. Devant les caméras, les manifestants innus ont occupé les pistes d'atterrissage de la base militaire.

Publicité

Opposition vigoureuse et catégorique des Innus

La semaine dernière, j'ai reçu une lettre cosignée par neuf nations innues du Québec exprimant leur opposition vigoureuse et catégorique à la proposition d'entraînement à basse altitude , a écrit Anita Anand, à l’époque ministre de la Défense nationale, dans une lettre envoyée au premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, le 9 décembre 2022.

Malheureusement, cela signifie qu'il nous reste encore beaucoup de consultations à mener, en particulier avec les communautés autochtones qui seront touchées par cette proposition. [Paragraphe caviardé.] J'espère que nous pourrons continuer à collaborer étroitement sur ce dossier et faire en sorte que cette proposition de formation se réalise.

Mon gouvernement est prêt à accueillir les forces aériennes allemandes , a écrit Andrew Furey dans une autre lettre envoyée le 5 septembre dernier à l’actuel ministre de la Défense, Bill Blair. Le premier ministre a aussi offert d’organiser des consultations sur le projet avec la Nation innue du Labrador, le Conseil communautaire du NunatuKavut et le gouvernement inuit du Nunatsiavut.

Interpellés par Radio-Canada/CBC, la Nation innue du Labrador, le CCN et le Nunatsiavut n’ont pas donné de mise à jour sur les consultations. La Nation innue représentant les neuf communautés innues du Québec ne nous a pas accordé d’entrevue.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ottawa toujours ouvert à accueillir les Allemands

La Défense nationale se dit toujours prête à accueillir les Allemands à Goose Bay, dont l’économie a bénéficié de la forte présence de militaires pendant des décennies.

Publicité

Nous sommes ouverts à de futures demandes et nous poursuivrons un engagement positif avec les communautés autochtones concernant de telles demandes , indique la porte-parole du ministère, Andrée-Anne Poulin.

Un lettre envoyée à des chefs innus au Québec montre que la Défense nationale est revenue à la charge en octobre dernier pour entamer un dialogue avec [les communautés innues] au sujet de la reprise éventuelle de la formation au vol à basse altitude.

Dans une réplique datée du 18 décembre, huit chefs innus du Québec ont écrit : nous nous objectons formellement et catégoriquement au plan proposé par la 5e Escadre de Goose Bay, concernant les activités d’entraînement en vols à basses altitudes dans les zones d’entraînement au-dessus de notre Nitassinan (notre territoire ancestral).

Les chefs soulignent aussi leurs récents efforts pour protéger les caribous de la région et soutiennent que la présence d’activités militaires ne viendrait que miner, voire ruiner tous nos efforts, notamment parce que la zone d’entraînement ciblée se trouve au cœur de l’habitat du caribou forestier .

Pire encore, de mettre en péril encore davantage le caribou équivaudrait ni plus ni moins à altérer l’identité du peuple innu , poursuivent-ils.

Guerre en Ukraine

La base des Forces armées canadiennes, à Goose Bay, avait accueilli pendant des décennies des forces aériennes européennes et américaines pour des vols à basse altitude. Mais avec la fin de la guerre froide, la présence militaire étrangère à Goose Bay a diminué de façon draconienne.

Les vols à basse altitude ont cessé complètement en 2005, mais les Allemands veulent retourner à Goose Bay à cause de la guerre en Ukraine.

Le Labrador et le nord du Québec offrent un terrain très similaire au centre de l’Europe, selon la Défense nationale, qui explique que le territoire convient particulièrement comme site pour l’entraînement requis en raison du vaste paysage peu urbanisé et de la très faible présence de trafic aérien à basse ou moyenne altitude .

Si le territoire est peu urbanisé, il est revendiqué par plusieurs nations innues qui l’utilisent depuis des millénaires comme territoire de chasse et de pêche. Dans les années 1980 et 1990, des Innus au Labrador et au Québec ont manifesté à plusieurs reprises pour déplorer la présence d’avions de combat survolant leurs terres ancestrales.

Avec des informations de Rob Antle, CBC