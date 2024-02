Perquisition à Lac-aux-Sables : une surprise pour le maire

Le maire de Lac-aux-Sables a appris via les médias qu’une perquisition en lien avec le crime organisé avait eu lieu dans la municipalité. Malgré cette intervention policière, Yvon Bourassa estime que la population se sent en sécurité.

La perquisition a été menée tôt dimanche matin, dans la foulée de l’opération visant à freiner la guerre des stupéfiants entre les Hells Angels et les revendeurs indépendants du groupe Blood Family Mafia (BFM).

Le maire affirme ne pas avoir été averti ou contacté par les corps policiers impliqués dans cette opération, soit la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville du Québec (SPVQ).

Le maire ne sait pas où la perquisition a eu lieu. Il a tenté d’en savoir davantage, en vain. Il n’y a pas personne qui nous laisse beaucoup de renseignements.

J'ai été dans le village [dimanche] à plusieurs reprises et puis je n’ai pas vu aucun agent à nulle part dans le périmètre urbain , raconte-t-il.

Les perquisitions menées dimanche à Québec et à Lac-aux-Sables ont permis de saisir des munitions de calibre 45 et 9 mm, des stupéfiants, une perceuse possiblement tachée de sang et une dizaine de grammes d'une substance qui pourrait être de la cocaïne , a fait savoir le SPVQ .

Contacté par Radio-Canada, le service de police de Québec n’a pas précisé qui était visé en Mauricie et ce qui a été saisi par les agents de la Sûreté du Québec, en compagnie d’au moins un enquêteur du SPVQ .

La population ne se sent pas menacée du tout , assure le maire Yvon Bourassa.

Le crime organisé en région

L’ex-policier de la Sûreté du Québec François Doré, estime qu’il n’est pas étonnant que le crime organisé tente de s'établir dans de plus petites municipalités.

Le crime organisé on le voyait souvent dans les grands centres et autour des grands centres, mais maintenant on le voit, oui, dans les grands centres, mais on le voit aussi dans les autres villes. On parle du Saguenay, on parle de la Côte-Nord, on parle de Chaudière-Appalaches, on parle de la Mauricie. C'est un peu partout en province , constate-t-il.

La SQ a déployé une centaine de policiers dans plusieurs régions du Québec afin de freiner l'escalade de violence.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission En direct