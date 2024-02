Alcool au volant : la CMQ ouvre un dossier de fin de mandat sur le maire de Denholm

La Commission municipale du Québec (CMQ) a ouvert un dossier de fin de mandat concernant le maire de Denholm, Gaétan Guindon, qui a plaidé coupable de conduite avec facultés affaiblies à la fin du mois de janvier.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la porte-parole de la CMQ , Anne-Julie Lefebvre, a confirmé l’ouverture du dossier en lien avec l’article 302 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) .

Quel est l’article 302 de la LERM ? « Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus ou qui, si le poursuivant avait procédé par mise en accusation, aurait été punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus. L’inhabilité dure pour une période la plus élevée entre cinq ans et le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée. » Source : Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Selon le rôle des audiences, M. Guindon est attendu en déontologie le 26 mars, à 9 h 30. La défense de ce dernier est entre les mains de Me Christophe Bruyninx et de Me Rino Soucy.

La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) a quant à elle confié le dossier à Me Joanie Lemonde et à Me Dave Tremblay.

Rappel des faits

Le 29 janvier 2024, Gaétan Guindon a plaidé coupable à des accusations de conduite avec facultés affaiblies et d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise par la loi, soit de 0,08 %.

Les faits se sont produits le 5 octobre 2022, à Cantley, selon la dénonciation.

Il a été condamné à payer une amende de 1500 $.

En entrevue à Radio-Canada le 16 février, M. Guindon a indiqué qu’il peut conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique.

Il a aussi indiqué avoir cessé de consommer depuis son arrestation.

Maire de Denholm depuis 2013, Gaétan Guindon a aussi été cité en déontologie par la DEPIM .

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson