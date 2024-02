Une météo en dents de scie qui n’est pas sans conséquence

Le mercure va grimper partout au Québec au cours des prochaines heures.

Des températures entre 10 et 15 degrés par endroits sont prévues, selon Environnement Canada.

À Sherbrooke, un maximum de 14 degrés est attendu mardi en journée.

Le temps chaud et la faible quantité de neige reçue pourraient avoir des conséquences sur les sols et les cours d'eau au cours des prochains mois.

Publicité

Les prévisions, avec des faibles quantités de neige comme ça, c'est presque assuré que l'été, les débits d'eau dans les cours d'eau seront plus faibles que d'habitude. On n'est pas à l'abri d'une tempête de neige importante dans les prochaines semaines qui pourrait aider à donner un certain répit , explique le professeur associé à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, Robert Leconte.

Les municipalités qui s'approvisionnent dans les cours d'eau pourraient se retrouver avec une pénurie d'eau potable si les niveaux sont trop bas.

La saison des feux de forêt pourrait aussi débuter plus tôt.